Die Löwen haben das erste Spiel in der Playoff-Runde gegen Düsseldorf klar verloren. Grund waren fünf desolate Minuten im zweiten Drittel. Eine weitere Niederlage dürfen sich die Frankfurter nun nicht mehr erlauben.

Die Löwen Frankfurt haben in der Ersten Playoff-Runde das erste Spiel in Düsseldorf sehr deutlich verloren. Für die Hessen setzte es am Dienstagabend eine 0:5-Niederlage. Beim nächsten Spiel am Freitag in der Frankfurter Eissporthalle könnte es für die Löwen in der Best-of-three-Serie bei einer weiteren Niederlage damit schon vorbei sein.

In Düsseldorf kosteten die Löwen fünf desolate Minuten im zweiten Drittel den Sieg. Von der 32. bis 37. Minute kassierten die Frankfurter gleich drei Treffer. Im dritten Drittel machten die Gastgeber aus Düsseldorf mit zwei weiteren Toren dann endgültig alles klar.