Wenige Tage vor dem Start in die DEL-Saison hat Aufsteiger Löwen Frankfurt das letzte Vorbereitungsspiel deutlich verloren.

Im Heimspiel gegen Zweitligist Dresdner Eislöwen unterlagen die Hessen am Sonntag mit 0:4. Am Freitag (19.30 Uhr) startet Frankfurt mit einem Auswärtsspiel in Wolfsburg in die Erstliga-Saison.