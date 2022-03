Die Löwen Frankfurt haben turbulente Wochen hinter sich. Nun wollen sich die Hessen auf die Playoffs konzentrieren – und den Aufstieg in die DEL schaffen.

Es ist wahrlich keine normale DEL2-Hauptrunde gewesen, die für die Löwen Frankfurt gerade zu Ende gegangen ist. Sportlich sprangen die Hessen am letzten Spieltag an die Tabellenspitze und krönten sich zum Hauptrundenmeister. Emotional hingegen liegen schwierige Wochen hinter den Löwen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das damit verbundene Ende des Sponsoring der VTB Bank? Und die Suche nach einem neuen Geldgeber.

Dank des Finanzplatz Frankfurt ist die Saison gesichert, die Löwen können sich nun wieder voll aufs Sportliche konzentrieren. Und da heißt es: Crunchtime, Playoffs, erster Gegner ist der EHC Freiburg. "Ein paar Tage frei waren angebracht, nichtsdestotrotz haben wir uns mit Eishockey beschäftigt", sagt Löwen-Co-Trainer Jan Barta im Gespräch mit dem hr-Sport. "Die Jungs haben die Spiele geguckt, um zu sehen, gegen wen wir überhaupt spielen. Jetzt ist es Freiburg geworden, da freuen wir uns sehr drauf."

"Wir müssen zu hundert Prozent unser Spiel spielen"

Barta warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Der EHC ist in der Regular Season zwar nur Neunter geworden, setzte sich in den Pre-Playoffs aber gegen den ESV Kaufbeuren durch. "Sie haben ein paar Schlitzohren in der Truppe, sind schwer ausrechenbar", so Barta. "Wir müssen zu hundert Prozent unser Spiel spielen, damit wir ihnen keine Chancen geben, sich zu entfalten."

Bei den Löwen sind alle fit für die Partie am Mittwoch (19:30 Uhr), die Motivation laut Barta am Limit. "Es ging eher darum, sie runterzubringen, damit sie nicht übermotiviert sind. Wir mussten ihnen sagen: Bleibt ruhig, das ist ein Marathon, kein Sprint."

Hessisches Halbfinale?

Ein Marathon, in dem es im Halbfinale ein hessisches Duell geben könnte. Im Parallelspiel treffen nämlich die Kassel Huskies und der EC Bad Nauheim aufeinander. Anders als die Löwen können die beiden anderen hessischen Teams nicht in die DEL aufsteigen. Zum DEL2-Meister krönen wollen sich aber auch die Huskies und die Roten Teufel. Brisanz versprechen die Playoffs also allemal.