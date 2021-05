Der Landesportbund Hessen schreibt einen Kooperationspreis Schule und Verein aus.

Grund dafür sei, so der Lsb am Dienstag, die Corona-Pandemie. Ausgezeichnet werden sollen Vereine, die in der Krise mit innovativen Projekten Sport- und Bewegungsformate in Schulen umgesetzt haben. Dotiert ist der Preis mit 7.000 Euro.