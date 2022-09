Als "für den Sport wichtige Signale, die hoffentlich schnell in die Tat umgesetzt werden", hat LSB-Präsidentin Juliane Kuhlmann die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidenten und den Beschluss des Bundes zum Thema Energieschutzschirm bezeichnet.

Im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz wird dezidiert auf den organisierten Sport Bezug genommen. "Überdies hat der Sport – und hier insbesondere der organisierte Sport – eine herausragende Bedeutung für die Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt", heißt es dort. Im Text der Bundesregierung zum "Wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges" werden die Sportvereine ebenfalls explizit als Gruppe, die durch den Abwehrschirm unterstützt werden soll, genannt.

"Die derzeit ständig steigenden Energiepreise belasten unsere Vereine immer mehr. Wir befürchten, dass gerade Vereine mit eigenen Sportstätten bald vor existenziellen Problemen stehen, wenn sie keine Hilfe erhalten. Ausbleibende Angebote würden für unsere Gesellschaft und für viele Menschen in unserem Land nicht ohne Folgen bleiben. Das hat die Corona-Pandemie leider gezeigt", sagte Kuhlmann in Frankfurt. Sie hoffe daher, dass die angekündigten Hilfen "unsere rund 7.500 hessischen Sportvereine mit ihren mehr als zwei Millionen Mitgliedern schnell und zielgerichtet und möglichst unbürokratisch erreiche." Nur so könnten nachhaltige Schäden am Sportsystem verhindert werden.