Der DLV hat am Donnerstag sein Marathon-Aufgebot für die WM in Eugene sowie die Heim-EM in München veröffentlicht.

Mit insgesamt sieben Läuferinnen und sieben Läufern wird die deutsche Leichtathletik im Sommer bei den Marathon-Wettbewerben der Weltmeisterschaften in Eugene, Oregon (USA; 15. bis 24. Juli) sowie der Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) vertreten sein. Mir dabei sind auch Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt) und Laura Hottenrott (PSV Grün-Weiß Kassel).