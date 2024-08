Marie Reichert aus Kassel und ihre Kolleginnen haben die deutsche Premiere beim 3x3 mit dem Olympiasieg gekrönt. Danach gab es Glückwünsche einer Legende - und die Hoffnung auf einen Push für das Streetball-Format.

Ein historischer deutscher Olympia-Moment - und Basketballspielerin Marie Reichert aus Kassel war am Montagabend mittendrin. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen feierte sie die Goldmedaille. Und das vor den Augen von Basketball-Legende Dirk Nowitzki.

"Es ist natürlich eine super Ehre, vor so Legenden zu spielen. Wir haben vorher noch spekuliert, ob Dirk vielleicht kommt", erzählte die 23-Jährige im Anschluss am Sportschau-Mikrofon. "Und als er dann da war, haben wir uns natürlich noch mal mehr gefreut." Nowitzki herzte die Olympiasiegerinnen und posierte mit Reichert, Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Elisa Mevius für Fotos. "Es ist der Wahnsinn", befand Reichert.

Suliman: "Das ist so out of reach"

Auch 3x3-Bundestrainer Samir Suliman aus Marburg schwärmte ausgiebig: "Dirk ist für uns unfassbar, auch für die Spielerinnen. Das ist so out of reach. Er ist da und er hat sie alle gedrückt. Das ist der aller allergrößte Basketballer aller, aller, aller, aller Zeiten in Deutschland", sagte er. "Wenn der live dabei ist, wenn du als Spielerin Olympiasiegerin wirst. Was gibt es Größeres?"

Suliman war sichtbar stolz auf seine Schützlinge. "Wir hatten ein klares Ziel: die erste Runde zu überstehen", sagte er mit einem Lächeln. "Die Spielerinnen haben unfassbar gut gespielt, so fokussiert und konzentriert."

Erste Olympia-Teilnahme im 3x3 überhaupt

Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte in der Gruppenphase nur ein Spiel verloren und sich damit hochüberlegen als Gruppenerster direkt für das Halbfinale qualifiziert. Dort gab es am frühen Montagabend einen umjubelten 16:15-Erfolg gegen Kanada und schließlich den hochspannenden 17:16-Finalsieg gegen Spanien.

In Paris war überhaupt zum ersten Mal ein deutsches 3x3-Team bei Olympia vertreten - Streetball ist erst seit Tokio 2021 olympisch.

3x3 spielt sich in den Fokus

Mit dem Olympiasieg soll das Format noch mal mehr Beachtung finden. "Ich glaube, das gibt dem 3x3-Basketball noch mal so einen Push und so eine Reichweite", so Reichert. "Und auch dem deutschen Basketball, da ist ja eh gerade ein Boom. Es ist einfach unglaublich." Die Basketball-Männer waren im vergangenen Herbst Weltmeister geworden.

Nun bekommen die Hallen-Profis Konkurrenz vom 3x3: "Ich hoffe, dass es den Leuten gefallen hat. Es ist eine sehr kurzweilige Sportart. Die Matches sind hintenraus oftmals dramatisch", so Suliman. Und Reichert und Co. haben sich und ihren Streetball mit dem Olympiasieg in Fokus gespielt.