Nächster Schritt für Tennisturnier in Bad Homburg geschafft

Die Pläne für ein Rasen-Tennisturnier in Bad Homburg werden zunehmend realistischer.

Der Magistrat stimmte am Montag für das Projekt, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Für die Umsetzung des angedachten Damen-Turniers müssen nun am Donnerstag auch die Stadtverordneten ihre Zustimmung geben. Die Verträge mit der Profi-Damentennisorganisation WTA könnten den Angaben zufolge schon am Freitag unterschrieben werden.

Das Turnier soll vom 20. bis 27. Juni 2020 mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber als Zugpferd erstmals ausgetragen werden und der Vorbereitung auf Wimbledon dienen. Die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in London würden als Inhaber der Turnier-Lizenz, das Kerber-Management zusammen mit der Agentur Perfect Match des Schweizers Markus Günthardt als Veranstalter fungieren.