Für Beide war es ein Schock: Kurz vor Beginn der Leichtathletik-Weltmeisterschaften müssen Marathon-Läuferin Laura Hottenrott aus Kassel und Weitspringerin Maryse Luzolo aus Königstein ihre Starts absagen.

Audiobeitrag Audio Laura Hottenrott und Maryse Luzolo fallen für WM aus Audio Laura Hottenrott Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Koffer für die USA waren schon so gut wie gepackt. Doch die Weispringerin Maryse Luzolo vom Königsteiner LV konnte nicht in den Flieger Richtung WM steigen. Wegen einer im Training erlittenen Verletzung der Bänder im Sprungfuß musste Luzolo schweren Herzens auf den Start bei den Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene im Bundesstaat Oregon verzichten. „Aus medizinischer Sicht gäbe es zwar eine kleine Chance, in Eugene springen zu können, aber ich habe mich entschieden, die Verletzung hier in Deutschland in Ruhe auszukurieren und mich voll auf die Heim-EM in München zu konzentrieren“, so die hessische Athletin in einer Pressemitteilung.

Dabei war die 27-jährige Biologie-Studentin so gut in Form. Zuletzt holte sie sich im Berliner Olympia-Stadion hinter Weltmeisterin Malaika Mihambo die deutsche Vizemeisterschaft, davor hatte sie beim Meeting in der Slowakei mit 6,71 Metern eine neue persönliche Bestweite geschafft. Nun heißt es wieder schuften in Frankfurt: bei einem individuellen Aufbauprogramm sowie intensiven Reha-Maßnahmen am heimischen Olympia-Stützpunkt. Bei den Europameisterschaften im August in München will sie dann wieder voll einsatzfähig sein.

Mega-Frust auch bei Marathon-Läuferin Hottenrott

Auch Marathon-Läuferin Laura Hottenrott vom PSV Grün-Weiß Kassel ist das Herz noch schwer. Sie fällt wegen einer Corona-Erkrankung aus. Anfang Juli, also kurz vor dem USA-Trip, schrieb die 30-Jährige völlig frustriert auf Instagram: "„It’s a nightmare. Von top fit… zu Corona positiv! Jede Vorsichtsmaßnahme vergebens. Ich kann nichts mehr denken oder fühlen. Da ist nur Leere – mein Läuferherz blutet.“

Dabei war Hottenrott bislang so gut durch die Pandemie gekommen, war seit über zwei Jahren nicht krank gewesen. "Die letzten 10 Wochen akribische Marathon-Vorbereitung - mit über 1.600 Laufkilometer in den letzten zehn Wochen - verliefen ohne größere Probleme und jetzt zwei Wochen vor der WM: Erkältet mit Halsschmerzen und Husten?! Alle Schnelltests waren negativ. Bis heute Morgen: Covid-19 positiv." So endet die große Vorfreude bei gleich zwei hessischen Athletinnen. Nun müssen sich Luzolo und Hottenrott die WM von daheim aus anschauen. Sehr, sehr bitter.