Doppelte Freude am Sonntagnachmittag in der Frankfurter Eissporthalle. Die Löwen gewannen in der Overtime gegen Augsburg und sicherten sich einen Platz in den Playoffs der DEL.

Die Löwen Frankfurt haben es tatsächlich geschafft und qualifizieren sich als Neuaufsteiger für die DEL-Playoffs. Möglich gemacht hat dies ein 4:3-Sieg in der Overtime gegen die Augsburger Panthers am Sonntagmittag.

Die Führung wechselte mehrmals

Durch ein Eigentor der Augsburger von Rylan Schwartz (6.) gingen die Hessen früh in Führung. Danach drehten die Gäste die Partie allerdings zu ihren Gunsten und gingen durch die Treffer von Ryan Kuffner (20.) und Sebastian Wännström ihrerseits mit 2:1 in Führung. Noch kurz vor Ende des zweiten Drittels konnten die Löwen allerdings wieder ausgleichen - Brett Breitkreuz erzielte das 2:2 (37.).

In der 54. Spielminute gab es dann gleich zwei Treffer: Erst erzielte David Vandane für die Frankfurter die 3:2-Führung, nur wenige Sekunden später konnte Samuel Soramies für die Gäste wieder ausgleichen. Mit einem Spielstand von 3:3 ging es also in die Overtime.

Löwen gewinnen in der Overtime

In der fünften Minute der Overtime dann der Schlusspunkt des Spiels: Nach Zuspiel von Dylan Wruck und Carter Rowney verwandelte Reece Scarlett den Puck ins Augsburger Tor.

Mit diesem Sieg schließen die Frankfurter die Hauptrunde auf Platz zehn ab und qualifizieren sich damit als Neu-Aufsteiger für die DEL-Playoffs.