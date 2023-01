Für Kim Kalicki sind die Medaillenränge bei der WM im Monobob bereits in weite Ferne gerückt. Einen Achtungserfolg feierte dagegen WM-Neuling Maureen Zimmer.

Kim Kalicki liegt nach dem ersten Tag bei der Monobob-WM in St. Moritz auf Platz sieben. In den beiden Läufen am Samstagmorgen sammelten sich bei ihr 1,38 Sekunden Rückstand auf die führende Teamkollegin Laura Nolte an. Maureen Zimmer fuhr bei ihrer WM-Premiere zwischenzeitlich auf den achten Platz.

"Im ersten Durchgang habe ich leider ganz schön viel liegenlassen, die zweite Fahrt war ganz in Ordnung", sagte Kalicki nach den beiden Läufen am ARD-Mikrofon. Die Wiesbadenerin, die zumindest mit ihren Startzeiten zufrieden war, geht angeschlagen in den zweiten Tag: "Meine Wade hat ein bisschen gezwickt, mal gucken was das ist."

Zimmer mit bester Startzeit im ersten Durchgang

Maureen Zimmer, die ihr Athletiktraining bei Eintracht Frankfurt absolviert und sich das WM-Ticket als Juniorenweltmeisterin gesichert hatte, schob im ersten Durchgang gar die Startbestzeit. "Der erste Lauf war echt gut, der zweite umso schlechter", lautete ihr Fazit. Mit +1,50 Sekunden Rückstand auf Nolte liegt sie nur knapp hinter Kalicki.

Nolte führt mit 0,27 Sekunden Vorsprung vor Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus den USA. Dritte ist Lisa Buckwitz vom BCR Thüringen (+0,49 Sekunden). Die beiden finalen Durchgänge finden am Sonntagvormittag statt.