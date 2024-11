Die MT Melsungen trifft im Viertelfinale des DHB-Pokals auf die SG Flensburg-Handewitt.

Das ergab die Auslosung in Heidelberg am Donnerstagabend. Die Viertelfinal-Partien werden am 18. und 19. Dezember ausgetragen. Das abschließende Final Four findet dann am 12. und 13. April 2025 in Köln statt.