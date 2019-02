Die deutsche Hürdenmeisterin Pamela Dutkiewicz hat ihren Start bei den am Freitag beginnenden Hallen-Europameisterschaften in Glasgow kurzfristig abgesagt. Die Medaillenkandidatin aus Nordhessen hat sich verletzt.

Wegen einer Muskelverletzung kann Dutkiewicz nicht an den Hallen-Europameisterschaften teilnehmen. Das teilte die Nordhessin auf Facebook mit. "Mein wunderbares medizinisches Team hat zwar alles versucht, aber ein Start am Wochenende ist ohne erhöhtes Risiko nicht möglich", schrieb Dutkiewicz.

Die 27-Jährige war Hessens Medaillenkandidatin Nummer eins bei den Titelkämpfen am Wochenende. Mit einer Zeit von 7,89 Sekunden war sie über 60 Meter Hürden in dieser Saison bisher beste Europäerin, erst vor zwei Wochen gewann sie bei den Deutschen Meisterschaften den Titel. Bei der Hallen-EM vor zwei Jahren in Belgrad gewann Dutkiewicz Bronze, bei der Freiluft-EM in Berlin über 100 m Hürden Silber.