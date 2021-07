Tony Martin wird Paris in diesem Jahr nicht erreichen: Der Radprofi mit familiären Wurzeln in Eschborn musste die Tour de France am Mittwoch vorzeitig beenden.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Zwei Massenstürze, Alaphilippe gewinnt: So lief die erste Tour-Etappe [Audioseite] Audio Tony Martin Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Radprofi Tony Martin ist nach einem erneuten Sturz aus der 108. Tour de France ausgestiegen. Der 36-Jährige vom Team Jumbo-Visma kam zu Beginn der Mont-Ventoux-Etappe am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache zu Fall und saß aus großflächigen Schürfwunden blutend minutenlang im Straßengraben, ehe er sich auf eine Trage setzte und in einem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Der viermalige Zeitfahrweltmeister hatte sich gerade erst von den Folgen des Sturzes zum Tour-Auftakt in der Bretagne erholt. Damals hatte ihn eine unaufmerksame Zuschauerin fahrlässig mit einem Pappschild zu Fall gebracht und damit einen Massensturz ausgelöst.

Sechstes Tour-Aus für Martin

Der langjährige Eschborner Martin bestritt die Tour zum 13. Mal. Zum sechsten Mal erreichte er das Ziel in Paris nicht.