Die Spekulationen über ein Comeback von Sebastian Vettel in die Formel 1 nahmen zuletzt zu. Der Heppenheimer hat ihnen nun einen Riegel vorgeschoben. Derzeit kümmert er sich eher um Wohnmobile und Bienen.

Videobeitrag Video Vettel verabschiedet sich aus dem Formel-1-Zirkus | hessenschau Sport vom 28.07.2022 Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Als die Formel-1-Bubble wegen Sebastian Vettel für einige Stunden in heller Aufregung war, bekam der Betroffene von all dem herzlich wenig mit. Vettels Wohnmobil parkte in einem Wald in Skandinavien, der Motorsport-Frührentner genoss das ungewohnte Übermaß an Zeit mit der Familie und war einfach offline. So schilderte Vettel die Geschehnisse des 25. und 26. Februar, in denen angeregt spekuliert wurde, der 35-Jährige könnte als Ersatz des verletzten Lance Stroll nur gut drei Monate nach seinem Rücktritt wieder in den Aston Martin steigen.

Das aber sei "nie ein Thema" gewesen, erklärte Vettel nun im Interview mit Sky und beteuerte, er habe auch nach Bewusstwerden der Fragezeichen hinter Strolls Einsatzfähigkeit beim Saisonstart "gar nicht so weit gedacht, was das, dies oder das bedeuten könnte". Dennoch: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit zwei Monaten, in seiner Rolle als Botschafter für Bienenschutz, konnte oder wollte Vettel die ewigen Fragen nach einem möglichen Renncomeback nicht komplett zerstreuen.

Vettel: Vielleicht will ich in einem halben Jahr wieder fahren

Er genieße "bis jetzt den neuen Alltag", sagte er im Gespräch mit RTL und n-tv. Aber es könne "in alle verschiedenen möglichen Richtungen gehen. Es kann auch sein, dass ich in einem halben Jahr durchdrehe, es auf der Couch nicht mehr aushalte und wieder fahren möchte." Genauso gut könne es aber auch sein, "dass sich meine Leidenschaft in eine ganz andere Richtung dreht und sich mein Ehrgeiz, all die Erfahrungen in ein anderes Projekt bündeln können".

Immerhin: Der viermalige Weltmeister kann sich die Formel 1 anschauen, ohne Entzugserscheinungen zu verspüren. Dabei sieht er einen Aston Martin, der auf einmal konstant das Zeug für Podestplätze hat. Die Rennen verfolge er "ganz normal als Zuschauer vor dem Fernseher", wenngleich als einer "mit sehr viel Hintergrundwissen". Vettels Energie fließt derzeit neben der Familie mit den drei Kindern vor allem in den Klimaschutz. Bei der ganzen Diskussion ums Klima gehe es "ja nicht um unsere schöne Welt, sondern ganz zentral um unser Fortbestehen. Viel Zeit bleibt uns nicht."