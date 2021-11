Timo Boll hat den historischen Einzug ins Endspiel der Tischtennis-WM in Houston in einem dramatischen Halbfinale verpasst

Rekordeuropameister Timo Boll hat den historischen Einzug ins Endspiel der Tischtennis-WM in Houston in einem dramatischen Halbfinale verpasst.

Der gesundheitlich angeschlagene Hesse unterlag dem schwedischen Youngster Truls Möregard denkbar knapp mit 3:4. Boll gab gegen den 19-Jährigen einen 2:0-Satzvorsprung aus der Hand.

Dennoch durfte sich der Erbacher am Ende über seine zweite Bronzemedaille nach 2011 freuen. Er ist damit der älteste WM-Medaillengewinner seit der ersten Auflage 1926 in London. "Ich bin glücklich, es geschafft zu haben, noch einmal bei einer WM eine Medaille zu gewinnen. Mit fast 41 kann das wirklich keiner mehr erwarten, das ist eine wirklich schöne Geschichte", sagte Boll.

"Er war am Ende auch einen Tick besser"

Boll plagte sich seit Turnierbeginn mit Bauchmuskelproblemen herum. Dennoch legte er in einem hochklassigen Match gegen seinen halb so alten Herausforderer mit 11:8, 11:8 vor. Nach zwei Satz-Niederlagen (6:11, 8:11) entschied der Weltranglistenelfte den fünften Durchgang mit 12:10 für sich. Letztlich behielt Möregard aber mit 11:8, 11:5 die Oberhand.

"Er war am Ende auch einen Tick besser. Das schmerzt zwar, aber am Ende muss ich das anerkennen und sagen: Mehr ging einfach nicht", ergänzte Boll. Im Finale trifft Möregard auf Fan Zhendong. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in einem chinesischen Duell mit Liang Jingkun klar 4:1 durch.