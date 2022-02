Nach den Angriffen Russlands auf die Ukraine gerät eine Werbepartnerschaft der Löwen Frankfurt mit einer russischen Bank in die Kritik vieler Eishockey-Fans. Der Club befindet sich laut eigener Aussage in einer "Zwickmühle".

"Unbegreiflich", "peinlich", "unsolidarisch": In den sozialen Netzwerken, allen voran auf Facebook, wettern Fans des Eishockey-Zweitligisten Löwen Frankfurt gegen ihren eigenen Club. Der Grund: Zu den Sponsoren des Vereins gehört mit der VTB Bank das zweitgrößte Kreditinstitut Russlands.

Ausgerechnet am Donnerstag – also genau an dem Tag, an dem das russische Militär auf Befehl von Staatspräsident Wladimir Putin mit zahlreichen schweren Angriffen auf die Ukraine begann – veröffentlichte die Social-Media-Abteilung des Clubs ein Posting, das die Partnerschaft mit der Bank in den Mittelpunkt stellte.

Löwen Frankfurt "aktuell in einer Zwickmühle"

Allerdings: In Folge der Militärschläge ist die VTB Bank – neben drei weiteren russischen Geldhäusern – von den USA sanktioniert worden . Die von Präsident Joe Biden angekündigten Strafmaßnahmen sehen vor, die Banken vom US-Finanzsystem auszuschließen. Gleiche Schritte seien auch von EU-Ländern, Großbritannien sowie Japan geplant. Und die Löwen?

Haben das Posting auch am Freitagmorgen (Stand: 9.30 Uhr) noch nicht von ihrem Facebook-Kanal gelöscht, die Geschäftsleitung der Frankfurter wendete sich aber noch am späten Donnerstagabend an ihre aufgebrachten Fans. "Wir stecken aktuell in einer Zwickmühle, da uns die VTB Bank Europe mit ihrem Standort in Frankfurt seit über zehn Jahren unterstützt und begleitetet", hieß es.

Fans fordern Trennung vom Sponsor

"Auch und besonders in den schwierigen Zeiten des Frankfurter Eishockeys stand die VTB Bank Europe mit den Menschen, die für sie arbeiten, stets als verlässlicher Partner an unserer Seite und unterstützt unser Team auch regelmäßig persönlich in der Halle. Aufgrund der aktuellen Geschehnisse haben wir selbstverständlich den aktiven Dialog mit unserem Partner gesucht und streben eine einvernehmliche Lösung zu unserer Werbepartnerschaft an."

"Im Nachhinein betrachtet" sei das Posting ein Fehler gewesen, für den sich die Löwen "mit allem Respekt und in aller Aufrichtigkeit" bei ihren Fans entschuldigten. "Gewalttätige oder kriegerische Auseinandersetzungen sind mit unseren Werten nicht vereinbar, wir lehnen sie vehement ab", hieß es weiter.

Ob sich die wütenden Fans davon beruhigen lassen, ist noch offen. Einige von ihnen fordern, dass sich der Club von dem Sponsor trennt.