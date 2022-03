Gute Nachrichten für die Löwen Frankfurt: Erst feiern sie die Hauptrundenmeisterschaft, nun bekommen sie die dringende finanzielle Unterstützung. Der Eishockey-Klub zeigt sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft.

Audiobeitrag Audio Kassel und Frankfurt siegen zum Abschluss Audio Die Kassel Huskies sichern sich das Heimrecht in den Play-offs. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt können erst einmal aufatmen. Sie bekommen "substanzielle Unterstützung" durch den Finanzplatz ("Frankfurt Main Finance"), um die Lücke bis zum Saisonende zu schließen. Dies teilten sie am Dienstag mit. Zuvor hatte sich der Klub aufgrund des russischen Angriffskrieges von seinem größten Sponsor, der VTB Bank aus Russland, getrennt. Geschäftsführer Stefan Krämer hatte gegenüber dem hr-Sport vor den Folgen gewarnt: "Es geht um den Fortbestand der Löwen."

Nun zeigt sich Krämer zuversichtlich: "Die spontane Hilfsbereitschaft des Finanzplatzes ist überwältigend und macht uns Mut, wir sind allen Beteiligten daher sehr dankbar." Zur Finanzplatzinitiative gehören 70 Mitglieder, unter anderem das Land Hessen, die Städte Frankfurt am Main, Offenbach am Main und Eschborn sowie viele Banken oder Versicherungen.

Krämer: Situation bleibt kritisch

Die Deutsche Bank, Frankfurter Volksbank, Helaba, ING Deutschland, Metzler, Oliver Wyman und ValueBridge hätten dem Statement zufolge schnell und unbürokratisch geholfen. Mit weiteren Finanzplatzakteuren sei der Klub im Gespräch, um die vakanten Sponsorenplätze der kommenden Saison und die Lizensierung zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung des Vereins. "Die Löwen Frankfurt befanden sich in einer außergewöhnlichen Situation, in der die Akteure am Finanzplatz gefordert waren", sagte Gerhard Wiesheu, der Präsident von Frankfurt Main Finance.

DEL2 Löwen Frankfurt feiern Hauptrundenmeisterschaft Am letzten Spieltag der DEL2-Hauptrunde springen die Löwen Frankfurt furios auf Rang eins. Auch die beiden anderen hessischen Teams erreichen die Playoffs - und treffen nun direkt aufeinander. Zum Artikel

Löwen-Geschäfstführer Krämer merkte gleichzeitig an: "Die Situation bleibt für unseren Klub hinsichtlich zukünftiger Saisons aber kritisch – nach wie vor ist, ohne Berücksichtigung der Spielklasse, hier absolut noch nichts sicher." Mit dem Finanzplatz würden die Löwen auch an Lösungen für eine langfristige Unterstützung arbeiten. Der Klub peilt den Aufstieg in die DEL an, am Montag schloss das Team die Hauptrunde als Tabellenerster ab. "Durch die neue Unterstützung können wir uns vorerst wieder mehr auf Eishockey und die Aufstiegsrunde konzentrieren", so Krämer.