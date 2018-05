Die Löwen Frankfurt setzen ab sofort auf die Eishockey-Version von Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco. Das junge Trainerteam soll die Bornheimer wieder in die DEL führen. Auch mit Hilfe der Fans.

"Frankfurt holt Nagelsmann UND Tedesco" – es wäre die Schlagzeile, wenn sie sich auf die Fußballer der Frankfurter Eintracht beziehen würde. In diesem Fall aber ist es die Überschrift für den jüngsten Coup der Löwen Frankfurt – und nicht minder spektakulär. Der Eishockey-Club stellte am Dienstag sein neues Trainerteam vor – und Sportdirektor Franz Fritzmeier tat das nicht ohne Stolz.

Denn es ist seine Vision, die der DEL2-Club nun in die Tat umsetzt und für die Fritzmeier lange nach dem richtigen Team gesucht hat. "Es war ein langer Prozess", verriet er. Er habe überall auf der Welt gesucht, beim finnischen Traditionsclub Hämeenlinna PK sei er schließlich fündig geworden. Matti Tiilikainen heißt der neue Headcoach und ist erst 30 Jahre alt. Hinzu kommen Coach Marko Raita, 38, und Goalie-Coach Valtteri Salo – gerade einmal 28.

Teamgedanke im Fokus

"Ich habe mich für die drei als Coaching-Team entschieden – und es ist mir wichtig, das zu betonen", so Fritzmeier. "Es wird sehr modern sein." So sollen beide Trainer ihre Fähigkeiten einbringen, mit der Mannschaft auf Augenhöhe sprechen. "Beide sind für mich gleich viel wert", sagte der Sportdirektor – und das voller Überzeugung. Die Reise in die finnische Region Häme hat bei Fritzmeier Spuren hinterlassen, die beiden finnischen Trainer Tiilikainen und Raita haben ihn beeindruckt. Das ist spürbar.

Mit ihnen hat er gefunden, was er gesucht hat. In intensiven Gesprächen haben sie sich ausgetauscht. Fritzmeier durfte im finnischen Club Trainingseinheiten beobachten, mit aufs Eis und in die Kabine und war schließlich überzeugt – das sind die Trainer, die die Löwen – wenn es die Regularien wieder zulassen sollten – zurück in die DEL führen. "Denn da gehören wir hin." Dass er kein Finnisch spreche, habe keine Rolle gespielt. "Die Menschlichkeit, mit der sie mich willkommen geheißen haben in Hämeenlinna – das ist nicht selbstverständlich", so der Sportdirektor.

Fans als höchstes Gut

Bei der Verpflichtung des neuen Teams spielte für ihn deshalb weder das vermeintlich junge Alter seiner Wunsch-Trainer, noch ihre Herkunft eine Rolle. Denn Fritzmeier spürte, es passt. Das Wort Menschlichkeit fällt in seinen Beschreibungen immer wieder. "Wir sind weiterhin eine absolute Spitzenmannschaft – aber die Menschlichkeit spielt eben eine ganz besondere Rolle", betonte er.

Fritzmeier will die Löwen für die Zukunft aufstellen. Die Idee – die Mischung aus erfahrenen Profis, Spitzenspielern, die das Team anführen und jungen Top-Talenten, die der besondere Mix, die Vision an den Main locken soll. Und dann sind da noch die Fans – sie spielen in den Planungen eine ganz besondere Rolle. "2006 war ein sehr positives Erlebnis für Deutschland. Leider hat es nicht für den ganz großen Wurf gereicht, aber die Menschen wurden mitgenommen", wagte Fritzmeier den Vergleich mit der Fußball-WM. Das neue Löwen-Trainerteam sehe er wie Klinsmann und Löw bei der WM 2006. Und – "unser größtes Gut sind die Fans – wir wollen sie begeistern, weiter erfolgreich sein."

Die jungen Wilden

Auf die beiden neuen Coaches haben die Löwen-Anhänger bereits mächtig Eindruck hinterlassen. Raita und Tiilikainen erlebten sie bei Besuchen im Frühjahr. Wenn sie von den besonderen Momenten in den Partien gegen Bietigheim erzählen, wird klar, warum sie sich für die Löwen, für Frankfurt und eine Zukunft beim ambitionierten DEL2-Club entschieden haben. "Die Fan-Kultur hat mich beeindruckt", so Raita. "Um den Club herum herrscht eine wahnsinnige Begeisterung." Das hat auch Tiilikainen erlebt. "Die Atmosphäre ist besonders. Sie sind die besten Fans der DEL2 und wir müssen dafür sorgen, dass sie uns weiterhin unterstützen und stolz auf uns sind."

Mit dieser Demut gehen die beiden Finnen, die bereits seit Jahren zusammenarbeiten, ihre Aufgabe bei den Löwen an – als Team und mit großen Vorbildern. "Ich will den Vergleich mit dem Fußball nicht überreizen, aber siehe Tedesco auf Schalke oder Nagelsmann in Hoffenheim. Sie haben absoluten Erfolg. Und auch da sind ältere und junge Spieler gemeinsam und nur der gute mix kann zum Erfolg führen." Mit dieser Vision und den finnischen Versionen von Tedesco und Nagelsmann – im Eishockey versteht sich – wollen die Löwen in der kommenden Saison angreifen und die spektakuläre Schlagzeile mit Inhalt und Erfolgen füllen.

Sendung: hr1, 08.05.18, 17 Uhr