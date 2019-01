Stephan Leyhe in Garmisch-Partenkirchen

Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

Der Willinger Stephan Leyhe hat beim prestigeträchtigen Neujahrsspringen ein Ausrufezeichen gesetzt und sich damit auch in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee deutlich verbessert.

Wie schon in Oberstdorf machten Leyhes Teamkollege Markus Eisenbichler und der Japaner Ryoyu Kobayashi auch in Garmisch-Partenkirchen den Sieg unter sich aus. Auch dieses Mal hatte Kobayashi am Ende knapp die Nase vorn. Als zweitbester Deutscher landete Leyhe auf Platz sieben.

Als "Lucky Loser" im zweiten Durchgang

Im ersten Durchgang hatte der Willinger sein direktes Duell gegen den Russen Evgeniy Klimov mit einer Weite von 128 Meter knapp verloren, war aber als einer der fünf besten Verlierer ("Lucky Loser") weitergekommen.

Deutlich besser lief es im zweiten Durchgang, als der 26-Jährige auf 135 Meter kam und sich im Auslauf entsprechend freute. Nach Platz 15 zur Halbzeit konnte er damit noch einige Springer abfangen und sich auch in der Tournee-Gesamtwertung auf Rang neun vorarbeiten.

Es geht nach Österreich

"Der zweite Sprung ist mir deutlich besser gelungen. Im ersten habe ich ein bisschen den Schwerpunkt und die Energie verloren", sagte Leyhe nach dem Wettkampf am ARD-Mikrofon. "Wenn man den Verlauf der Saison sieht, steigt der eigene Anspruch. Top 15 ist für mich immer noch ein gutes Ergebnis, aber man will natürlich immer mehr."

Am Mittwoch ist bei der Vierschanzentournee Ruhetag. Der Springer-Tross reist nach Österreich weiter, wo in Innsbruck am Donnerstag (14 Uhr) die Qualifikation für das dritte Springen ansteht.

Sendung: hr-iNFO, 01.01.2019, 16 Uhr