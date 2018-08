Neun Hessen bei der ersten Rollstuhlbasketball-WM in Deutschland

Turnier in Hamburg

In Hamburg beginnen am Donnerstag die ersten Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaften auf deutschem Boden. In beiden deutschen Teams sind zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus Hessen vertreten.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Kurz erklärt: Das ist Rollstuhlbasketball [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

19 Nationen, 28 Mannschaften, insgesamt 94 Spiele – das sind die Eckdaten der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaften in Hamburg-Wilhelmsburg, die am Donnerstag beginnen und bis zum 26. August dauern. Nach den Paralympics ist die WM die größte Veranstaltung im Behindertensport.

Mittendrin: neun Spielerinnen und Spieler, die im Ligaalltag für hessische Teams aktiv sind. Im Kader der Frauen-Nationalmannschaft sind mit Annabel Breuer vom RSV Lahn-Dill aus Wetzlar sowie Svenja Mayer und Marina Mohnen von den Rhine River Rhinos aus Wiesbaden drei Hessinnen vertreten. Das Team des neuen Bundestrainers Martin Otto zählt zu den besten Nationen, bei den vergangenen zwei Turnieren gab es jeweils die Silbermedaille. Top-Favorit auf den Turniersieg sind die Niederlande.

Weitere Informationen Mehr bei sportschau.de Mehr Infos über die Rollstuhlbasketball-WM finden Sie bei sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Der Kader der Männer besteht gleich zur Hälfte aus Spielern aus Hessen. Chris Huber, Nico Dreimüller, Kai Möller, Thomas Böhme, Jan Gans (alle RSV Lahn Dill) und Matthias Günther (Rhine River Rinos) sind sechs von zwölf Athleten aus dem Team von Coach Nicolai Zeltinger. Bei der WM vor vier Jahren in Südkorea sprang der elfte Platz heraus – dieses Ergebnis soll vor eigenem Publikum unbedingt verbessert werden. Der Weg zu Gold führt höchstwahrscheinlich über die Topfavoriten aus den USA und Großbritannien.

Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaften

Frauen

16.08.2018, 20 Uhr: Deutschland - Algerien

17.08.2018, 18 Uhr: Deutschland - Argentinien

18.08.2018, 14 Uhr: Frankreich - Deutschland

19.08.2018, 12.45 Uhr: Deutschland - USA

22.08.2018, 09.30 Uhr: China - Deutschland

Männer