"It's Raceweek!", freuen sich Triathlon-Fans auf der ganzen Welt in diesen Tagen auf den Ironman Hawaii. Wir sagen Ihnen, wie und wo Sie das wichtige WM-Rennen verfolgen können.

3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren, zum Abschluss ein Marathon: Im Triathlon lösen die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii allergrößte Faszination aus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13., Oktober deutscher Zeit) werden wieder Profis und Altersklassen-Athleten eines der härtesten Rennen auf diesem Planeten in Angriff nehmen.

Mit dem Hessischen Rundfunk und der ARD sitzen Sie auch in diesem Jahr wieder in der ersten Reihe, wenn auf der anderen Seite der Welt der Startschuss fällt und der gebürtige Bad Wildunger Patrick Lange eine erneute Titelverteidigung – und damit seinen dritten Triumph in Folge – anpeilt. Den Beginn des Ironman Hawaii sehen Sie ab ca. 18.20 Uhr in der Sportschau im Ersten, die sich später noch einmal ab ca 19.45 Uhr sowie ab 23.55 Uhr, dann bis zum Ende am frühen Sonntagmorgen, meldet. Im hr-fernsehen ist heimspiel! extra ab 21.45 Uhr durchgängig dabei.

Livestream auf sportschau.de

Die komplette Übertragung sehen Sie ab ca. 18.20 Uhr im Social TV auf sportschau.de . Neben dem Livestream gibt es dort die Möglichkeit, das Renngeschehen im Liveticker mitzuverfolgen, Anmerkungen zu schreiben und Fragen zu stellen. Triathlon-Expertin Nicole Leder aus Darmstadt, 2007 Gewinnerin der Ironman-EM in Frankfurt sowie mehrfache Hawaii-Starterin, freut sich auf Ihre Nachrichten.

Aber auch vor und nach dem Rennen kommen Ironman-Fans mit den Angeboten von hr und ARD auf ihre Kosten. Das Mittagsmagazin im Ersten (13 bis 14 Uhr) sendet in dieser Woche jeden Tag einen Beitrag, um auf das größte Triathlon-Spektakel einzustimmen. Das hr-fernsehen strahlt am Samstag ab 17.15 Uhr in einem heimspiel! extra eine Ironman-Hawaii-Doku aus und versorgt Sie unmittelbar vor dem Start mit den letzten wichtigen Infos.

Ausführliche Doku und Zusammenfassung

Doch damit nicht genug. Am Sonntag (21.45 Uhr) sowie am Montag (14.10., 23.15 Uhr) gibt es weitere Ausgaben von heimspiel! extra, die sich in einer ausführlichen Zusammenfassung bzw. einer stimmungsvollen Doku dem Renngeschehen vom Wochenende widmen. Ironman-Fan-Herz, was willst du mehr?