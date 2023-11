Neben der in Frankfurt ausgetragenen NFL-Partie der Kansas City Chiefs und Miami Dolphins beherrschen auch die Gerüchte über Pop-Gigantin Taylor Swift die Schlagzeilen.

Vereinspräsident Mark Donovan sieht die Spekulationen über Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce und Pop-Gigantin Taylor Swift mit einer gewissen Süffisanz. "Das war eine der unterhaltsamsten und unerwartetsten Entwicklungen für unsere Franchise und es hat einfach Spaß gemacht, dabei im Laufe der Zeit zuzusehen", sagte Donovan der Deutschen Presse-Agentur vor der Deutschland-Reise seiner Chiefs am Donnerstag.

Kansas City trifft am Sonntag (15.30 Uhr) in Frankfurt auf die Miami Dolphins. Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob Swift ebenfalls die Reise in die Mainmetropole antritt. Kelce (34) und Swift (33) wurden zuletzt Händchen haltend abgelichtet, haben sich aber bisher nicht offiziell zu ihrem Verhältnis geäußert.