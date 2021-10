Kommt die US-amerikanische National Football League im kommenden Jahr nach Frankfurt? Die Chancen stehen gut. Die Mainmetropole hat es gemeinsam mit zwei anderen deutschen Städten auf die Shortlist geschafft.

Frankfurt darf sich weiter Hoffnung machen, das erste NFL-Spiel in Deutschland zu beheimaten. Wie die US-amerikanische Profiliga am Dienstag bekanntgab, steht die Mainmetropole in der engeren Auswahl für das erste Deutschlandspiel der Geschichte.

Entscheidung im Dezember

Ebenfalls auf die Shortlist haben es Düsseldorf und München geschafft. Das Berliner Olympiastadion, das als eines der Favoriten galt, ist hingegen etwas überraschend ausgeschieden. Eine endgültige Entscheidung soll im Dezember fallen.

Die Partie könnte bereits im kommenden Jahr, spätestens aber 2023 in Deutschland stattfinden. Das erste Spiel soll aber nur der Anfang sein. "Wir planen eine langfristige Partnerschaft", stellt Brett Gosper, der NFL-Chef für Europa und das Vereinigte Königreich klar.

19 Millionen deutsche Football-Fans

Die US-amerikanische Football-Liga hat sich in den vergangenen Jahren internationaler aufgestellt. Seit 2007 finden regelmäßig Spielen in London statt. Auch in Mexiko haben sich bereits zwei NFL-Teams gegenübergestanden. Deutschland zählt als großer Football-Markt. Die NFL spricht von 19 Millionen Fans.

Frankfurt konnte zuletzt mit der Ausrichtung des German Bowls in der Arena im Stadtwald glänzen. In Düsseldorf fand jüngst das erste Finale der neuen European League of Football (ELF) vor rund 25.000 Zuschauern statt. Die Arena in München hat schon mehrere Fußball-Großevents beheimatet und hat die größte Zuschauerkapazität der drei Kandidaten.

Frankfurt baut auf Football-Tradition

"Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die NFL mit ihren Football-Spielen als Gast in der Sportstadt Frankfurt begrüßen könnten", hatte Sportdezernent Markus Frank (CDU) dem hr-sport bereits im Juni gesagt. "Wir würden damit an eine Football-Tradition anknüpfen, die vielen Frankfurterinnen und Frankfurtern in bester Erinnerung ist."

Die Frankfurt Galaxy war in den 1990er- und 2000er-Jahren eines der bekanntesten Teams der damaligen World League und späteren NFL Europe. In der ELF gewannen die Galaktischen Ende September den Titel.

