Die hessische Sporthilfe heißt nun offiziell Sportstiftung Hessen.

Der neue Name wurde an diesem Mittwoch offiziell vorgestellt. Laut Mitteilung solle der neue Name dazu beitragen, ein eigenständigeres Image in und über den Sport hinaus in Hessen zu prägen. Die Umfirmierung erfolgte dabei in einem gemeinsamen Prozess zwischen Kuratorium, Vorstand und einer ehrenamtlich tätigen Arbeitsgruppe.

Die Sportorganisation wurde ursprünglich am 11. Dezember 2001 vom Landessportbund Hessen und vom Land Hessen als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts gegründet.