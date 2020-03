Olympia in Zeiten von Corona? Das Thema im heimspiel!

Ab 23.15 Uhr im hr-fernsehen Olympia in Zeiten von Corona? Das Thema im heimspiel!

Die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio sollten das sportliche Großereignis 2020 sein und noch hält das Olympische Komitee trotz der Ausbreitung des Corona-Virus an der Austragung der Spiele fest.

Aber wie gehen hessische Sportler damit um? Das ist das Thema im heimspiel! ab 23.15 Uhr im hr- fernsehen und bereits ab 21.30 Uhr auf hessenschau.de. Mit dabei sind Hürdenläuferin Gesa Krause, Rollstuhlbasketballer Nico Dreimüller und Tischtennis-Bundestrainer Jörg Rosskopf.