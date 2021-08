Mit der Bronzemedaille um den Hals kam Schwimmerin Sarah Köhler aus Tokio am Frankfurter Flughafen an. Nach Hause fuhr sie dann mit Gold. Papa Köhler sei Dank.

Ihre Bronzemedaille aus Tokio baumelte noch um den Hals, da erhielt Schwimmerin Sarah Köhler am Flughafen in Frankfurt am Main schon das nächste Edelmetall: Gold von Papa!

Die in einem Holzrahmen gezeigte Olympia-Medaille wurde Köhler am Montagabend nach der Rückkehr in ihre Heimat überreicht. "Ich freue mich, dass wir uns jetzt nach sehr langer Zeit mal wieder gesehen haben", sagte die Schwimmerin, die von dem Empfang ihres Heimatvereins SG Frankfurt am Terminal überrascht wurde.

Tränenreicher Empfang

Rund 75 Fans hatten auf Köhler gewartet, begrüßt wurde die Hessin in ihrer Heimat mit mehreren Transparenten sowie einem großen Blumenstrauß. "Ich wusste, dass mein Papa da ist und ein paar Freunde. Aber dass es jetzt so viele sind, ist natürlich sehr, sehr schön", sagte Köhler dem hr-sport. Die gebürtige Hanauerin wischte sich immer wieder Tränen aus den Augen und war spürbar berührt.

Mit ihrem dritten Rang über 1.500 Meter Freistil und ihrem siebten Platz über 800 Meter war Köhler insgesamt zufrieden. Auch wenn rückblickend betrachtet mehr drin gewesen wäre. "Natürlich denkt man doch mal drüber nach, aber gerade jetzt mit dem Empfang und den Emotionen überwiegt definitiv die Freude", so die 27-Jährige.