Mit Timo Boll und Patrick Franziska stehen zwei hessische Tischtennis-Asse im Finale der Olympischen Spiele. Die Langstädterin Petrissa Solja kämpft mit dem Team um Bronze.

Das Traumfinale ist perfekt: Angeführt von Altmeister Timo Boll haben die deutschen Tischtennis-Männer in einem erneuten Krimi das Olympia-Endspiel gegen Seriensieger China erreicht. Routinier Boll, Bronzemedaillengewinner Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska bezwangen Gastgeber Japan mit 3:2 und kämpfen am Freitag (12.30 Uhr) um Gold.

Während der Odenwälder Boll mit Siegen in Doppel und Einzel zum Matchwinner wurde, schrieb Ovtcharov Geschichte: Der 32-Jährige hat seine sechste Olympia-Medaille sicher - kein anderer Spieler hat diese Marke erreicht. Gold fehlt dem zweimaligen Europameister allerdings noch. Das kann er am Freitag holen, China ist dann jedoch klarer Favorit.

Boll bringt das Team zurück

Seit der Premiere des Teamwettbewerbs 2008 hat die Tischtennis-Großmacht sämtliche Spiele bei Olympia gewonnen, darunter auch die Duelle mit Deutschland im Finale 2008 und Halbfinale 2012. Im Tokio Metropolitan Gymnasium sorgten Boll und Franziska mit einem 3:2 im Doppel gegen Jun Mizutani/Koki Niwa für einen Start nach Maß.

Ovtcharov verlor das Topspiel gegen den 18 Jahre alten Tomokazu Harimoto (1:3), doch Boll stellte gegen Mixed-Olympiasieger Mizutani (3:1) den alten Abstand wieder her. Nach Franziskas knapper Niederlage gegen Senkrechtstarter Harimoto (2:3) behielt Ovtcharov im entscheidenden Match gegen Niwa die Nerven (3:0).

Tischtennisspielerinnen kämpfen um Bronze

Die deutschen Tischtennisspielerinnen um Petrissa Solja vom TSV Langstadt haben das Halbfinale gegen Topfavorit China dagegen klar verloren und kämpfen bei den Olympischen Spielen um Bronze. Solja, Han Ying und Shan Xiaona blieben gegen die an Nummer eins gesetzten Asiatinnen am Mittwoch in Tokio beim 0:3 weit entfernt von der erhofften Sensation. Am Donnerstag spielen die Olympia-Zweiten von 2016 gegen die an vier gesetzte Auswahl von Hongkong um Platz drei.