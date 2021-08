Hessen in Tokio

Mit Timo Boll, Patrick Franziska und Petrissa Solja stehen gleich drei hessische Tischtennis-Asse im Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Viertelfinale des Team-Wettbewerbs setzten sich die beiden deutschen Mannschaften durch und kämpfen nun um Medaillen.

Timo Boll und Patrick Franziska (v.l.) haben die deutsche Tischtennis-Mannschaft ins Halbfinale geführt.

Die deutschen Tischtennis-Teams sind bei den Olympischen Spielen in Tokio weiter auf Erfolgskurs. Die Herren-Mannschaft um die beiden Hessen Timo Boll und Patrick Franziska hat zum vierten Mal in Folge das Halbfinale des olympischen Teamwettbewerbs erreicht. Bronzemedaillengewinner Dimitrij Ovtcharov, Routinier Boll und Franziska bezwangen Taiwan 3:2 und kämpfen am Mittwoch (12.30 Uhr) gegen Japan um den Einzug ins Endspiel.

Ovtcharov gewann das entscheidende fünfte Match gegen Chuang Chih Yuan mit 3:0 Sätzen. Der 32-Jährige steht somit kurz davor, als erster Spieler der Geschichte eine sechste Olympia-Medaille zu holen. Gegen Japan wartet allerdings eine schwere Aufgabe: 2016 in Rio hatte Deutschland ebenfalls im Halbfinale 1:3 verloren, anschließend aber Bronze gerettet.

Im Tokio Metropolitan Gymnasium sorgten der Odenwälder Boll und Franziska aus Bensheim mit einem Sieg über das ehemalige Weltmeister-Doppel Chuang/Chen Chien An für einen perfekten Start. Ovtcharov und der 19 Jahre alte Lin Yun-Ju boten anschließend wie schon im Bronze-Match einen Krimi, diesmal mit dem besseren Ende für Lin. Bolls erneute Führung glich Lin gegen Franziska zum 2:2 aus.

Solja auch im Halbfinale

Zuvor hatten auch die deutschen Tischtennisspielerinnen den Sprung ins Halbfinale geschafft. Sportsoldatin Petrissa Solja vom TSV Langstadt, Shan Xiaona und Han Ying bezwangen Südkorea nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 und zogen wie schon 2016 ins Halbfinale ein. Dort wartet am Mittwoch (3 Uhr ) der große Gold-Favorit China.

Die EM-Zweite Shan Xiaona holte im fünften Match gegen Choi Hyojoo den dritten Punkt. "Ich war so nervös - ich bin vor meinem Spiel auf Toilette gegangen und habe geheult", sagte Shan Xiaona nach ihrem letztlich klaren 3:0-Sieg.