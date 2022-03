Marburger Skifahrerin startet bei den Paralympics in Peking Wie sich Noemi Ristau mit minimaler Sehkraft den Hang runterstürzt

Vor vier Jahren schrammte Skiläuferin Noemi Ristau bei den Paralympics gleich zweimal haarscharf an einer Medaille vorbei. Diesmal in Peking soll es mit Edelmetall klappen. Mit zwei Prozent Sehkraft. Vielleicht schon am Samstag.