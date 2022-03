Vor vier Jahren schrammte Skiläuferin Noemi Ristau bei den Paralympics gleich zweimal haarscharf an einer Medaille vorbei. Diesmal in Peking soll es mit Edelmetall klappen. Mit zwei Prozent Sehkraft. Vielleicht schon in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Wer schon einmal bei äußerst schlechter Sicht in den Bergen einen Abhang hinuntergefahren ist, wird ahnen, was für eine Leistung Noemi Ristau aus Marburg vollbringt. Nämlich wenn sie - praktisch, ohne etwas zu sehen - bei den Paralympics in Peking an den Start geht. Gleich in einem der ersten Wettbewerbe, dem Abfahrtslauf der sehbeinträchtigen Athletinnen, ist Ristau in der Nacht von Freitag auf Samstag dabei.

"Ich habe nur zwei Prozent Sehkraft. In der Mitte des Auges, wo man am meisten sieht, sehe ich gar nichts. Ich sehe nur Außen noch ein bisschen, nämlich Farben und Umrisse", beschrieb Ristau im Interview mit dem hr-sport ihre starke Beeinträchtigung. Dass die 30-Jährige überhaupt den Berg hinunterkommt, liegt am Teamwork. Sie fährt gemeinsam mit ihrer Guidin Paula Brenzel, die ebenfalls aus Marburg kommt.

Mit den Kommandos auf dem Headset den Berg hinunter

Brenzel fährt voraus, Ristau hinterher. "Wir sind über Headsets verbunden. Sie sagt mir dann Kommandos und ich gebe Rückmeldungen. Die Kunst ist es, das so abzustimmen, dass wir immer den gleichen Abstand haben, immer gleich schnell fahren." Aus dem Teamwork der beiden ist eine Freundschaft geworden. Super-G, Kombination oder Abfahrt: Überall hat Ristau mit Unterstützung von Brenzel Chancen auf Edelmetall in Peking.

Dabei gab es in der Vorbereitung viele Rückschläge: Im vergangenen Sommer wurde Ristau an der Schulter operiert, kurz darauf zog sie sich auch noch einen Kreuzbandriss zu. Dem Optimismus der zwei Frauen konnte das nichts anhaben. "Unser Ziel ist auf jeden Fall, eine Medaille zu holen. Aufgrund von Noemis Verletzung sind wir aber dankbar, überhaupt dabei sein zu können", so Brenzel. Insgesamt gehen die beiden auf der Piste in Yanqing bei fünf Rennen an den Start.

Ristau erlernte das Skifahren bei voller Sehkraft

Einen Vorteil hat Ristau: Sie weiß, wie eine Skipiste aussieht. Denn als sie im frühen Kindesalter das Skifahren erlernte, konnte sie noch sehen. Und war äußerst mutig: "Ich bin immer gerne geradeaus die Piste runtergefahren." Ihr Vater unterstellte ihr im Flachs, keine Kurven fahren zu können. "Doch als ich ihm ein paar Kurven gezeigt habe, durfte ich wieder im Schuss runterfahren."

Im Alter von 14 Jahren änderte sich alles. Bei Ristau, die damals noch in Großostheim in Südhessen lebte, brach die seltene Erbkrankheit Morbus Stargardt aus. Die Netzhauterkrankung führte dazu, dass sie nahezu erblindete. "Ich merkte in der Schule, dass ich nicht mehr flüssig lesen konnte. Ein Jahr lang wusste niemand, was das ist. Dann kam die Diagnose." Ristau wechselte auf eine Blindenschule in Marburg.

Doch dem Skisport blieb sie treu. Nach den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang nimmt Ristau nun an ihren zweiten Paralympics teil. Nach zwei vierten Plätzen 2018 soll nun die erste Medaille her. Trotz all der gesundheitlichen Rückschläge im vergangenen Jahr.