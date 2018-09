Der Wutausbruch von Serena Williams beim Finale der US Open hat eine Debatte über Gleichberechtigung im Tennis ausgelöst. Andrea Petkovic wirbt im hr-heimspiel! um Verständnis und will selbst noch einmal angreifen.

Das Frauenfinale der US Open zwischen Serena Williams und der Japanerin Naomi Osako (2:6, 4:6) wird auch Tage danach noch heftig diskutiert. Die Reaktionen auf den Ausraster von Williams schwanken von Unterstützung bis Unverständnis, die Sexismus-Vorwürfe der US-Amerikanerin waren deshalb auch Thema im hr-heimspiel! und bei Gast Andrea Petkovic. "Serena ist immer wahnsinnig emotional. Sie hat gemerkt, dass irgendwas schiefläuft und hat dann versucht, es umzudrehen", sagte die Darmstädterin zwei Tage nach Williams‘ Endspiel-Niederlage. "Ich glaube, dann hat sie einfach die Kontrolle verloren."

Kleidung wichtiger als das Spiel

Was war passiert? Williams hatte im altehrwürdigen Arthur Ashe Stadium in New York immer wieder lautstark gebrüllt, ihren Schläger zertrümmert und sich mit dem Stuhlschiedsrichter angelegt. Es fielen Worte wie "Lügner" und "Dieb", auf eine Verwarnung wegen unerlaubten Coachings folgten eine Punkt- und später sogar Spielstrafe. Nach der Partie sprach die sichtlich aufgewühlte Williams von ungerechter Behandlung und warf dem Unparteiischen Carlos Ramos Sexismus vor.

"Ich habe Männer gesehen, die andere Dinge zu Schiedsrichtern gesagt haben. Ich bin hier, um für Frauenrechte und Gleichberechtigung zu kämpfen", sagte sie. „Ich habe ihn als Dieb bezeichnet, weil er mir ein Spiel weggenommen hat, das fühlt sich für mich sexistisch an. Einem Mann hätte er dafür nie ein Spiel weggenommen."

Aussagen, die Petkovic so zwar nicht direkt bestätigte. Einen Unterschied im Umgang gebe es aber definitiv, so die 31-Jährige: "Es ist ganz klar, dass wir Frauen anders behandelt werden als die Männer." Sei es vom Schiedsrichter, den Offiziellen oder Fans. Der Sport rücke beim Damentennis zu oft in den Hintergrund. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der das Outfit der Männer kommentiert. Aber ich muss mir jedes Mal anhören: Das hat mir gut gefallen, was du getragen hast. Wir werden einfach anders begutachtet."

Karriereende noch kein Thema

Damit Petkovic in Zukunft auch weiterhin nicht nur im Feuilleton- oder Modeteil, sondern auch im Sport auftaucht, will sie nach weniger erfolgreichen Jahren noch einmal durchstarten. Gedanken an ein Karriereende gibt es "bis jetzt noch nicht", so Petkovic. "Die letzten Wochen haben gezeigt, dass ich mit den Besten der Welt wieder mithalten kann. Das sind die Momente, die mir zeigen, dass ich noch dabei bin", sagte sie.

Petkovic hat bei keinem der vier Grand Slams in diesem Jahr die zweite Turnierwoche erreicht und ist bei den seit Sonntag beendeten US Open knapp in Runde eins an der Lettin Jelena Ostapenko gescheitert. An einen Abschied denke sie trotzdem erst, wenn sie einmal nicht mehr mithalten könnte. "Dann will ich das auch nicht mehr."