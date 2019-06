Michael Jung liegt nach dem ersten Tag der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft im niedersächsichen Salzhausen auf Platz eins.

Mit Creevagh Cooley zeigte der 36-Jährige aus Bad Soden am Donnerstag die beste Dressur und führt mit 25,60 Strafpunkten vor Felix Etzel aus Warendorf mit Bandit (27,60). Mit Highlighter ist Jung, der insgesamt drei Pferde bei der Meisterschaft am Start hat, auch noch Dritter im Klassement.

Am Freitag reitet die zweite Hälfte des Starterfeldes in der Dressur. Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Titel-Entscheidung am Sonntag im Springen. In der Meisterschaftswertung zählt bei Reitern, die mehrere Pferde einsetzen, nur das beste Ergebnis.