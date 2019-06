Pohl gewinnt Eröffnungsspringen in Wiesbaden

Die Marburgerin Nicola Pohl sorgt für einen hessischen Sieg im Biebricher Schlosspark. In den kommenden Tagen stehen weitere spannende Entscheidungen an.

Die Hessin Nicola Pohl hat am Samstag das Eröffnungsspringen des internationalen Pfingstturniers in Wiesbaden gewonnen. Die 23-Jährige aus Marburg blieb mit Walona fehlerfrei und legte mit 61,53 Sekunden die schnellste Zeit vor.

Rang zwei ging an Chloe Reid (USA) mit Sally (0/63,55), gefolgt von Hikari Yoshizawa aus Japan mit Clicksem (0/65,68). Zweitbester Deutscher wurde Christoph Brüse mit Crunchy Nut (0/68,00).

hr überträgt live

Insgesamt waren fast die Hälfte der 41 Starter fehlerfrei geblieben. Für die Springreiter stehen bei dem Turnier zehn internationale Prüfungen auf dem Programm.

Der hr überträgt am Sonntag ab 16.15 Uhr den Preis des Hessischen Ministerpräsidenten. Am Montag gibt es ab 17.45 Uhr ein heimspiel! extra live mit allem Wissenswerten rund um Pferd, Reiter und all die prominenten Starter.