Die Darmstädter Tennisspielerin Andrea Petkovic steht im Aufgebot des deutschen Fed-Cup-Teams für die Relegation um den Klassenerhalt am 19. und 20. April in Riga gegen Lettland.

Petkovic hatte die deutsche Mannschaft in der Erstrundenpartie im Februar in Braunschweig gegen Weißrussland (0:4) als Nummer eins angeführt.

Für die Begegnung in Riga kehren nun Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Julia Görges in das Team zurück. Der Sieger der Partie spielt 2020 in der Weltgruppe.