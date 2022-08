Kein Durchkommen für die Galaxy in Köln.

Frankfurt Galaxy mit Niederlage in Düsseldorf

Die Frankfurt Galaxy hat am Sonntag in der European League of Football bei Düsseldorf Rhein-Fire denkbar knapp verloren. Die Playoffs sind für die Hessen aber weiter möglich.

Auf den Kantersieg gegen Wien folgt eine knappe Niederlage: Die Frankfurt Galaxy unterlag mit 21:23 bei Düsseldorf Rhein-Fire. Die Entscheidung per Field-Goal für die Rheinländer fiel dabei erst mit der letzten Aktion des Spiels.

Für die Hessen ist die Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die Playoffs, noch ist die Teilnahme am Halbfinale aber weiter möglich. Entscheidend wird dafür vor allem das Spiel gegen den direkten Konkurrenten Raiders Tirol am nächsten Sonntag. Dort muss ein Sieg gelingen, sonst ist die Saison für die Galaxy vorbei.