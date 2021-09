Das Radrennen Eschborn-Frankfurt findet in diesem Jahr am 19. September statt.

Aus 1. Mai wird 19. September: Nach zweieinhalb Jahren Unterbrechung wird der Frankfurter Radklassiker an einem ungewohnten Datum nachgeholt. Vorab finden Sie hier die wichtigsten Infos - von der Strecke über die Corona-Regeln bis zur TV-Übertragung im hr.

Radklassiker in Frankfurt - und vieles ist anders. Statt wie sonst am 1. Mai wird das Rennen am 19. September ausgetragen. 2020 war es wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen worden, in diesem Jahr wurde es vom Frühjahr in den Spätsommer verlegt. Hier gibt es den Überblick über die wichtigsten Infos und Eckdaten.

Die Strecke beim Frankfurter Radklassiker 2021

Eschborn-Frankfurt wird zur WM-Generalprobe, denn das Rennen findet genau eine Woche vor den Weltmeisterschaften des Weltverbandes UCI statt. Viele Fahrer nutzen den Taunus für einen letzten Belastungstest, bevor es für sie nach Flandern geht. Auf 187,4 Kilometern fahren sie vom Start in Eschborn zunächst in die Frankfurter City und weiter zum Anstieg auf den Feldberg.

Danach geht es auf die ikonische Taunusrunde: vier Mal über den Mammolshainer Stich, zwei Mal über den Ruppertshainer Anstieg und ein Mal über die Billtalhöhe. Mehr als 3.200 Höhenmeter haben die Profis bereits in den Beinen, wenn auf der Mainschleife in Frankfurt die Vorbereitungen für die Entscheidung an der Alten Oper getroffen werden.

Corona-Regeln beim Frankfurter Radklassiker 2021

Um ein sicheres Rennen am 19. September zu gewährleisten, sind Zuschauerinnen und Zuschauer im Startbereich in Eschborn nicht zugelassen. Auch den Fans entlang der Strecke wird empfohlen, das Rennen daheim im TV oder auf hessenschau.de anzuschauen. Hierauf weisen 150 Plakate hin, die seit einigen Tagen an den Hotspots hängen.

Bekannte Streckenfeste finden nicht statt und es wird kein Programm an den Taunus-Ikonen wie dem Mammolshainer Stich geben. Für den Zielbereich an der Alten Oper in Frankfurt sind 800 Personen zugelassen. Für sie gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet), die Maskenpflicht, die Kontaktnachverfolgung per App sowie ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.

TV-Übertragung beim Frankfurter Radklassiker 2021

Für die Jubiläums-Edition gibt es pandemiebedingt eine klare Fan-Empfehlung: Den besten Blick auf das Rennen bietet die Live-Übertragung im hr-fernsehen sowie auf hessenschau.de. Zur Einstimmung wird ab 12.30 Uhr der Film "60 Jahre Radrennen" gezeigt - eine Dokumentation über die vergangenen sechs Jahrzehnte des Radklassikers. Pünktlich zum Start der Profis beginnt um 13.15 Uhr die fünfstündige Live-Übertragung im TV und im Livestream.

Diese Stars sind beim Frankfurter Radklassiker 2021 dabei

Es wird ein hochkarätiges Jubiläum. Für den 19. September haben sich große Namen angekündigt, um die 60. Radklassiker-Ausgabe zu feiern. Erstmals starten 13 Teams aus der World-Tour bei Eschborn-Frankfurt, die Startliste verspricht großen Sport. Das komplette Podium der Ausgabe von 2019 ist dabei - ein Wiedersehen der noch aktiven Radklassiker-Sieger: Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), John Degenkolb (Lotto Soudal) und Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).

Die Liste klangvoller Namen wird durch viele Klassiker-Stars noch umfangreicher. Mit Ex-Olympiasieger Greg van Avermaet (AG2R Citroën Team) und Ex-Weltmeister Philippe Gilbert (Lotto Soudal) treffen zwei weitere Paris-Roubaix-Gewinner auf Lokalmatador Degenkolb aus Oberursel. Trek-Segafredo bringt mit Vincenzo Nibali und Mads Pedersen einen Tour de France-Sieger und den Weltmeister von 2019 in den Taunus.

