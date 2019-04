Auch im Jahr 2019 bietet Eschborn-Frankfurt den Radprofis einen gewohnt harten Kurs durch den Taunus. Im internationalen Kalender steht das Rennen in einer Reihe mit den großen Frühjahrsklassikern.

Videobeitrag Video zum Video Eschborn-Frankfurt – die Strecke [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Nur drei Tage nach dem Ardennen-Monument Lüttich-Bastogne-Lüttich können sich die Profis auch am 1. Mai auf Herausforderungen freuen. 187,5 Kilometer lang und mit 3.222 Höhenmetern gespickt, wird der Radklassiker seinem Namen erneut gerecht.

Die im vergangenen Jahr neu gestaltete Taunusrunde hat sich bewährt und wird in leicht geänderter Abfolge gefahren. Zusätzlich zum Feldberg führt das Rennen wieder vier Mal über den Mammolshainer Stich sowie zwei Mal über den Ruppertshainer Anstieg und ein Mal über die Billtalhöhe.

Videobeitrag Video zum Video Eschborn-Frankfurt – die Mainschleife [Videoseite] Ende des Videobeitrags

"2018 war eine der spannendsten Austragungen von Eschborn-Frankfurt. Das Streckenkonzept ist voll aufgegangen", sagt der zweimalige Gewinner Fabian Wegmann, der jetzt Berater für Sport, Rennstrecke und Sicherheit des Elite-Rennens ist.

"Das Terrain im Taunus lädt geradezu ein, das Rennen schwer zu machen. Die neue Taunusrunde hat sich bewiesen, denn erst auf den letzten drei Kilometern in Frankfurt wurden die Ausreißer eingeholt. Diese Spannung wollen wir den Zuschauern auch in 2019 bieten."

Das Höhenprofil Bild © Sportschau

Die Rennentscheidung beim Radklassiker fällt in diesem Jahr auf einer neuen Mainschleife in Frankfurt. Von Eschborn kommend erreichen die Elitefahrer die City und überqueren auf der Untermainbrücke den Main. Direkt am Fluss geht es über den Schaumainkai bis zur Alten Brücke und auf der anderen Flussseite mit Blick auf die Frankfurter Skyline wieder zurück.

Nach der Passage zwischen Römer und Eiserner Steg erreichen die Profis die Neue Mainzer Straße. Über den Grüneburgweg biegen die Fahrer auf den Reuterweg und fahren Richtung Ziel an der Alten Oper. Die neue Zielrunde ist 6,5 Kilometer lang und wird zweieinhalbmal befahren.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Youtube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Youtube (Video) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Youtube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Youtube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

"Bei jedem Radrennen gilt: Die ideale Zielanfahrt ist für die Profis sicher und für die Zuschauer spannend", sagt Wegmann. "Durch die neue Streckenführung vor der Alten Oper liegt die letzte Kurve nun 500 Meter vor dem Zielstrich. Damit wird die Zielgerade des Radklassikers ab sofort übersichtlicher und länger. Das freut die Fahrer genauso wie die Besucher an der Strecke und die TV-Zuschauer."