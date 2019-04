Steil, steiler, Mammolshainer: Der Stich im Taunus ist erneut einer der Scharfrichter beim Frankfurter Radklassiker. Die Rampe ist bis zu 23 Prozent steil. Erleben Sie den Anstieg in unserem 360°-Video.

Hier könnte eine Vorentscheidung beim Frankfurter Radrennen fallen: Können die Klassikerfahrer die Sprinter an der Rampe im Taunus abhängen, oder beißen sich die schnellen Profis fest? Wer erleben will, wie steil der Mammolshainer Berg ist, hat in unserem 360°-Video die Gelegenheit dazu. Der frühere Paralympics-Teilnehmer Florian Lechner ist den Streckenabschnitt für uns vorab abgefahren.