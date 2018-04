Im Stimmungsnest am Mammolshainer Stich oder beim Zielsprint an der Alten Oper: Hier gibt es die fünf besten Orte, um den Frankfurter Radklassiker zu genießen.

Na klar, mit dem hr verpassen Sie beim Frankfurter Radklassiker gar nichts. Das Rennen am 1. Mai ist live im hr-fernsehen und im Social TV bei hessenschau.de zu sehen. Wer aber direkt an der Strecke ins Erlebnis Radsport eintauchen will, dem seien diese Hotspots ans Herz gelegt.

1. Der Mammolshainer Berg

Hier brennt der Berg: Der berühmte Mammolshainer Stich ist nicht nur die entscheidende Stelle des Frankfurter Radklassikers, er ist auch einer der Stimmungs-Höhepunkte. Vier Mal quälen sich die Profis die bis zu 23 Prozent steile Rampe hoch. Dieser Hotspot muss sich auch vor den Bergetappen bei der Tour de France nicht verstecken. Wer hier mitfeiern will, sollte besser früh anreisen.

2. Der Opernplatz

Die Entscheidung fällt an der Alten Oper. Bild © Imago

Der Platz für die Siegertypen: Auf der Zielgeraden vor der Oper wird der Sieger des Frankfurter Radklassikers gekürt. Solo kam hier noch nie jemand an. Egal, ob Duell einer Ausreißergruppe oder Massensprint: Hier sind Sie richtig, wenn Sie die Entscheidung hautnah miterleben wollen. Oder besser: die Entscheidungen. Denn auch viele Nachwuchsrennen enden am 1. Mai mitten in Frankfurt.

3. Der Feldberg

Treffpunkt der Hobby-Biker Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Hier treffen sich die Fachleute: Am Vormittag mit dem eigenen Rad hochfahren, mit anderen Radfahrern fachsimpeln und dann den Profis zujubeln - das ist das Standardprogramm für die Fans an diesem Hotspot. Dass der Anstieg mit der Rennentscheidung wenig zu tun hat, ist dabei egal. Seit Jahren ist der Feldberg ein wichtiger Treffpunkt für langjährige Anhänger des Radklassikers.

4. Bad Homburg

Das Fahrerfeld in Bad Homburg Bild © Imago

Ob nun die Einkaufsmeile mit dem Kopfsteinpflaster, der Blick auf die Russische Kapelle oder die malerische Kulisse des Kurparks mit den historischen Gebäuden auf der Kaiser-Friedrich-Promenade: Auf der Radklassiker-Runde ist Bad Homburg zwischen Frankfurt und dem Taunus mehr als nur eine Durchgangsstation. In der Nähe des Kurhauses gibt es eine Sprintwertung sowie ein Streckenfest. Quasi die perfekte Motivationsspritze, bevor sich die Profis auf den Anstieg zum Feldberg machen.

5. Schwalbach/Sulzbach

Gleich fünf Mal kommen die Profis in der Party-Unit Schwalbach/Sulzbach vorbei. Im sogenannten "Team Taunus" haben sich die Ortschaften zusammengeschlossen. "Wenn das Wetter nur halbwegs mitspielt, herrscht eine super Stimmung, und viele Schwalbacher stehen dann am Straßenrand, um die Fahrer anzufeuern", sagt Bürgermeisterin Christiane Augsburger. Am sogenannten Dalles in Sulzbach findet seit vielen Jahren am 1. Mai ein großes Fest statt, welches auch Besucher von außerhalb einlädt.