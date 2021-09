Am Sonntag ist es soweit, der Frankfurter Radklassiker 2021 startet. Was Sie jetzt noch über die Verkehrssituation, Favoriten und unsere Live-Übertragung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt steht an: Ab 13.15 Uhr überträgt der Hessische Rundfunk am Sonntag das Rennen im TV sowie im Netz auf hessenschau.de (hier geht es zum Livestream). Vor dem Startschuss beantworten wir Ihnen hier noch kompakt die letzten wichtigen Fragen.

Es werden zahlreiche Straßen gesperrt, neben dem Autoverkehr sind auch Straßenbahn- und Buslinien von den Sperrungen betroffen. Bereits am Samstag erfolgt ab 12 Uhr eine Sperrung der Bockenheimer Anlage auf dem Abschnitt zwischen der Alten Oper und dem Opernturm. Die Rennstrecke im Frankfurter Stadtgebiet ist am Sonntag von ca. 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, weitestgehend durchgänig gesperrt.



Anders als in der Vergangenheit wird die Strecke zwischen den Rennfeldern nicht für den Individualverkehr freigegeben. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen. Hier finden Sie eine komplette Übersicht.

Es wird ein hochkarätiges Jubiläum. Für den 19. September haben sich große Namen angekündigt, um die 60. Radklassiker-Ausgabe zu feiern. Erstmals starten 13 Teams aus der World-Tour bei Eschborn-Frankfurt, die Startliste verspricht großen Sport. Das komplette Podium der Ausgabe von 2019 ist dabei - ein Wiedersehen der noch aktiven Radklassiker-Sieger: Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), John Degenkolb (Lotto Soudal) und Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates).



Die Liste klangvoller Namen wird durch viele Klassiker-Stars noch umfangreicher. Mit Ex-Olympiasieger Greg van Avermaet (AG2R Citroën Team) und Ex-Weltmeister Philippe Gilbert (Lotto Soudal) treffen zwei weitere Paris-Roubaix-Gewinner auf Lokalmatador Degenkolb aus Oberursel. Trek-Segafredo bringt mit Vincenzo Nibali und Mads Pedersen einen Tour-de-France-Sieger und den Weltmeister von 2019 in den Taunus.

Um ein sicheres Rennen am 19. September zu gewährleisten, sind Zuschauerinnen und Zuschauer im Startbereich in Eschborn nicht zugelassen. Bekannte Streckenfeste finden nicht statt und es wird kein Programm an den Taunus-Ikonen wie dem Mammolshainer Stich geben. Für den Zielbereich an der Alten Oper in Frankfurt sind 800 Personen zugelassen. Für sie gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet), die Maskenpflicht, die Kontaktnachverfolgung per App sowie ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern.

12.30 Uhr: Das hr-fernsehen startet in den Radsport-Feiertag und zeigt die Doku "60 Jahre Radrennen". ARD-Radsport-Kommentator Florian Naß blickt zurück auf die Anfänge des Rennens im Mai 1962, das zunächst das Ziel hatte, den Henninger Turm und die namensgebende Brauerei populär zu machen. Zudem spannt er den Bogen über sechs Jahrzehnte bis zu den Ideen für die Zukunft.



13.15 Uhr: Die Live-Übertragung im hr-fernsehen, im Stream auf hessenschau.de sowie unser Liveticker beginnen.



Ca. 17 Uhr: Nun beginnt die heiße Phase des Rennens. Schafft es eine Ausreißergruppe ins Ziel an der Alten Oper in Frankfurt? Oder gibt es doch wieder einen Massensprint?

