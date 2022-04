Am Sonntag ist es soweit, der Frankfurter Radklassiker 2022 startet. Was Sie jetzt noch über die Verkehrssituation, Favoriten und unsere Live-Übertragung wissen müssen, erfahren Sie hier.

Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt steht an: Ab 11.15 Uhr überträgt der Hessische Rundfunk am Sonntag das Rennen im TV sowie im Netz auf hessenschau.de (hier geht es zum Livestream). Vor dem Startschuss beantworten wir Ihnen hier noch kompakt die letzten wichtigen Fragen.

Es werden zahlreiche Straßen gesperrt, neben dem Autoverkehr sind auch Straßenbahn- und Buslinien von den Sperrungen betroffen. Die Rennstrecke im Frankfurter Stadtgebiet ist am Sonntag von ca. 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, weitestgehend durchgänig gesperrt.



Bereits am Samstag ist ab 12 Uhr der Reuterweg zwischen Grüneburgweg und Bockenheimer Landstraße gesperrt, wo der Zieleinlauf aufgebaut wird. Und weil das Ganze nach dem Rennen auch wieder abgebaut werden muss, kann es in diesem Abschnitt noch bis in den frühen Montag hinein Behinderungen geben.



Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die lokale Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, S-Bahnen und U-Bahnen zu nutzen. Hier finden Sie eine komplette Übersicht.

Die Rückkehr zum traditionellen Renntermin am 1. Mai wird groß gefeiert. 11 Teams aus der World-Tour schicken Fahrer nach Hessen. die Startliste verspricht großen Sport. Das komplette Podium der Ausgabe von 2021 ist dabei. Vorjahressieger Jasper Philipsen, Lokalmatador John Degenkolb und Rekordsieger Alexander Kristoff.



Das war es aber noch nicht an klangvollen Namen. Der italienische Sprintstar Giacomo Nizzolo, Deutschland-Tour-Gewinner Nils Politt

oder der Newcomer-Sensation Biniam Girmay aus Eritrea versprechen auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Rennen. Mehr zu den Favoriten lesen Sie hier.

Ja. Mit der Rückkehr zum traditionellen Termin, kehren auch die Zuschauer zurück. Nachdem das Rennen 2020 ausfallen musste und im Herbst 2021 nur 800 Personen an der Alten Oper zugelassen waren, gibt es in diesem Jahr keinerlei Einschränkungen.



Ob in der City oder an den Ikonen im Taunus: Die Fan-Feste versprechen in diesem Jahr endlich wieder beste Radklassiker-Stimmung.

11.15 Uhr: Das hr-fernsehen startet in den Radsport-Feiertag und zeigt die Doku "60 Jahre Radrennen" . ARD-Radsport-Kommentator Florian Naß blickt zurück auf die Anfänge des Rennens im Mai 1962, das zunächst das Ziel hatte, den Henninger Turm und die namensgebende Brauerei populär zu machen. Zudem spannt er den Bogen über sechs Jahrzehnte bis zu den Ideen für die Zukunft.



12 Uhr: Die Live-Übertragung im hr-fernsehen, im Stream auf hessenschau.de sowie unser Liveticker beginnen.



Ca. 16 Uhr: Nun beginnt die heiße Phase des Rennens. Schafft es eine Ausreißergruppe ins Ziel an der Alten Oper in Frankfurt? Oder gibt es doch wieder einen Massensprint?

