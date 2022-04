Das Radrennen Eschborn-Frankfurt findet nach langer Zeit wieder am 1. Mai statt. Viele Top-Stars haben sich angekündigt, für die Lokalmatadoren John Degenkolb und Jonas Rutsch wird es ein Heimspiel.

Der Termin? Wieder der alte. Das Teilnehmerfeld? Verspricht sportliche Höchstspannung. Die Vorfreude? Könnte bei allen Beteiligten kaum größer sein. Das Radrennen Eschborn-Frankfurt lässt die Corona-Jahre hinter sich und findet erstmals seit 2019 wieder am 1. Mai statt. Das Motto für diesen Tag? Ebenfalls das alte.

"Wir feiern diesen 1. Mai als Radsport-Feiertag", sagt Matthias Pietsch, der die gesamte Veranstaltung als Projektleiter organisiert. Dafür sorgen soll der traditionelle Mix aus Profi-, Amateur- und Nachwuchs-Rennen, die allesamt mehr als 6.000 Fahrerinnen und Fahrer auf sowie mutmaßlich mehrere Zehntausend an die Strecke locken wird. "Der Radklassiker gehört zum 1. Mai", ist sich auch Stadtrat und Sportdezernent Mike Josef (SPD) sicher. "Es überwiegt die Erleichterung, dass das Rennen wieder stattfinden kann."

Radrennen Eschborn-Frankfurt wieder stark besetzt

Erleichterung, weil der Radklassiker – einer der größten Sportevents in Frankfurt und in Hessen – in den vergangenen Jahren natürlich auch durch die Pandemie beeinflusst worden ist. 2020 fielen die Wettkämpfe komplett aus, die Sendung "Radklassiker at home" des Hessischen Rundfunks sorgte für Alternativprogramm. 2021 wurde die Veranstaltung erneut verschoben, konnte aber immerhin am 19. September nachgeholt werden. Ein Radsportfeiertag light, der nun zu seinem eigentlichen Termin zurückkehrt.

Das Gute dabei: Völlig unabhängig vom Datum zeichnet sich wieder ein stark besetztes Teilnehmerfeld ab. Eschborn-Frankfurt markiert in der World Tour das Ende der Frühjahrsklassiker-Saison, das lockt einmal mehr internationale Top-Sprinter, Puncheure und Allrounder an. Die Startliste ist zwar erst am 30. April final und kann sich bis dahin nicht zuletzt wegen Infektionen immer mal wieder ändern. Aber: "Das Line up, was jetzt für dieses Rennen sichtbar wird, ist top", verspricht Cheforganisator Pietsch.

Auf der vorläufigen Liste stehen unter anderem die Namen von Jasper Philipsen, John Degenkolb und Alexander Kristoff. Der Belgier vom Team Alpecin-Fenix, der Lokalmatador aus Oberursel (Team DSM) sowie der norwegische Seriensieger, der seit dieser Saison für Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux unterwegs ist, bildeten im vergangenen September das Podium – und stehen allein als dieses Trio für viel radsportliche Qualität auf 183,9 Kilometern und 3.220 Höhenmetern. Darüber hinaus ist das Profi-Rennen in diesem Jahr so hessisch wie schon lange nicht mehr.

Neben Degenkolb, der zuletzt eine Wiederholung seines Triumphs von 2011 nur knapp verpasste, wird auch Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) in Eschborn an den Start gehen. Für den 24-Jährigen aus Erbach im Odenwald ist es nach zahlreichen Erfolgen in den diversen Nachwuchsklassen das erste Heimspiel auf Eliteebene. "Mein Team weiß um meine örtliche Zugehörigkeit zu dem Rennen", sagt er. "Ich denke, dass ich meine Chance bekommen werde." Es wäre ein weiteres Kapitel an diesem Radsport-Feiertag, der am 1. Mai in und um Frankfurt steigt.

