Der Countdown läuft: Am 1. Mai steigt in und um Frankfurt eines der traditionsreichsten Radrennen in Deutschland. Lokalmatador John Degenkolb kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu.

212,5 Kilometer, 3.500 Höhenmeter und knapp 140 Fahrer aus 20 Teams – das sind die Eckdaten für die 57. Auflage des Radklassikers Eschborn-Frankfurt am 1. Mai. Das traditionsreichste Eintagesrennen in Deutschland bildet den Abschluss der international renommierten Frühjahrsklassiker. Eine neugestaltete Taunus-Runde, eine anspruchsvollere Zieleinfahrt sowie ein Top-Fahrerfeld machen den Event in diesem Jahr so spannend wie schon lange nicht mehr.

"Die weltweit besten Talente kämpfen bei Eschborn-Frankfurt gemeinsam mit den Routiniers, die besten Klassikerteams stellen sich bei uns den sehr jungen Mannschaften und die Puncheure wollen den Taunus nutzen, um sich gegen die Top-Sprinter durchzusetzen", sagt Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, dem Veranstalter von Eschborn-Frankfurt. "Das verspricht Spannung bis zum Schluss." Dank eines veränderten Namens und einer anspruchsvolleren Strecke präsentiert sich das Rennen praktisch in einem völlig neuen Gewand.

Die sportliche Speerspitze bildet auch in diesem Jahr Seriensieger Alexander Kristoff. Der Norweger gilt schon allein wegen seiner Erfolge in den Jahren 2014, 2016 und 2017 als Favorit. Ähnliches gilt für den Vorjahres-Zweiten Rick Zabel, bei dessen Team Katusha Alpecin nach Kristoffs Wechsel zu UAE Team Emirates die Karten neu gemischt wurden.

Auch Zabels Teamkollege Nils Politt kann sich nach einem erfolgreichen Frühjahr inklusive Rang sieben bei Paris-Roubaix Hoffnungen auf einen Sieg machen. Zudem wollen internationale Klassikerspezialisten wie der mehrfache Grand-Tour-Etappensieger Michael Matthews (Team Sunweb) oder der belgische Meister Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) an der Alten Oper ebenfalls ein Wort um die Radklassiker-Trophäe mitreden.

Aufseiten der Sprinter wird sich Marcel Kittel (Katusha Alpecin) nach seinem Debüt im vergangenen Jahr erneut auf die Strecke wagen. "Das Rennen ist eine wichtige Stütze für den deutschen Radsport. Die tolle Stimmung und vielen Zuschauer an der Strecke machen das Rennen zu einem absoluten Highlight für uns Rennfahrer", freut er sich auf den 1. Mai – mit einer kleinen persönlichen Einschränkung: "Natürlich sorgt die neue Streckenführung für ein schweres Rennen. Um ehrlich zu sein, da ist nicht viel zu holen für einen Sprinter wie mich."

Dennoch haben weitere Top-Fahrer aus Kittels Zunft ihr Kommen angekündigt: André Greipel (Lotto-Soudal) plant bei Eschborn-Frankfurt sein Comeback, nachdem er sich bei Mailand-Sanremo das Schlüsselbein gebrochen hatte. Zudem stehen Namen wie Fernando Gaviria (Quick-Step Floors), Nacer Bouhanni (Cofidis Solutions Crédits), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) und Phil Bauhaus (Sunweb) auf der vorläufigen Meldeliste.

So sieht die neue Strecke aus. Bild © hr

Einen Profi werden die Radsport-Fans zumindest auf der Strecke aber vermissen: den Lokalmatadoren und Vorjahres-Dritten John Degenkolb. Der Oberurseler hat seinen Start Ende vergangener Woche wegen einer Knieverletzung absagen müssen. "Nachdem ich bei Paris-Roubaix trotz Schmerzen noch voll durchgezogen habe, zeigt sich jetzt leider mehr und mehr, dass ich dafür einen schmerzhaften Preis zu zahlen habe: Ich werde bei meinem Heimrennen leider nicht am Start stehen können", hatte Degenkolb am Freitag mitgeteilt.

Komplett verzichten muss aber niemand auf den 29-Jährigen: Statt auf dem Sattel zu sitzen und in die Pedalen zu treten, wird der Frankfurt-Sieger von 2011 die Übertragung des Hessischen Rundfunks als Experte begleiten. Sowohl im hr-fernsehen als auch im Livestream auf hessenschau.de wird seine Stimme zu hören sein, wenn Degenkolb zusammen mit Kommentator Florian Naß das Renngeschehen analysiert – oder wenn er seine Einschätzung zum neuen Streckenverlauf abgibt.

Nach einem drei Kilometer langen neutralisierten Start in Eschborn wird es neben einem neugestalteten Finale vor allem im Taunus einige Veränderungen geben. Drei anstatt ein Mal müssen sich die Radprofis den gefürchteten Ruppertshainer Berg hochquälen, zudem kehrt die Billtalhöhe nach sieben Jahren ins Streckenprofil zurück und muss gleich zwei Mal überfahren werden. Darüber freuen können sich vor allem bergerprobte Fahrer wie Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) oder Simon Geschke (Sunweb). Aber auch für alle anderen heißt es: Im Jahr 2018 ist der Frankfurter Radklassiker so spannend wie schon lange nicht mehr.