Spannung bis zum Schluss und am Ende hieß der Sieger des Frankfurter Radklassikers am Dienstag erneut Alexander Kristoff. In einem packenden Schlusssprint entschied er das Rennen für sich und ist jetzt Rekordhalter.

Alexander Kristoff hat zum vierten Mal nacheinander den Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen und sich damit zum Rekordsieger des Traditionsrennens gekürt. Der Norweger aus dem Team Emirates setzte sich am Dienstag nach 212,5 Kilometern im Sprint des Hauptfeldes durch. Zweiter wurde der Australier Michael Matthews vor Oliver Naesen aus Belgien. "Ich habe mich nicht stark gefühlt", sagte Kristoff nach dem Rennen. "Aber ich hatte das Glück auf meiner Seite. Und ich bin sehr glücklich."

Die deutschen Profis gingen leer aus und warten damit weiter auf den ersten Sieg seit 2011, als John Degenkolb das Traditionsrennen gewann. Der Lokalmatador hatte den Start wegen einer Knieverletzung absagen müssen. Bester Deutscher war auf Rang 18 Emanuel Buchmann, der bis drei Kilometer vor Schluss noch einer vierköpfigen Ausreißergruppe angehörte. "Wir hatten leider nicht genügend Vorsprung. Zehn Sekunden mehr, dann hätte es vielleicht gereicht", sagte der 25-Jährige aus dem deutschen Team Bora Hansgrohe. "In der Spitzengruppe ist nicht jeder mit Vollgas gefahren."

Kittel steigt aus

In Abwesenheit von Degenkolb sowie von Zeitfahr-Spezialist Tony Martin und Sprint-Ass André Greipel gingen nur elf deutsche Radprofis an den Start. Großer Hoffnungsträger war Rick Zabel, doch der Vorjahreszweite war letztlich chancenlos. Beim dritten Anstieg zum Mammolshainer Berg mit einer Steigung von 23 Prozent musste er die Spitze ziehen lassen.

Auch Topsprinter Marcel Kittel musste seine ohnehin geringen Hoffnungen schon frühzeitig begraben. Bereits 100 Kilometer vor dem Ziel verlor er den Anschluss und stieg kurz darauf vom Rad. "Um ehrlich zu sein, da ist nicht viel zu holen für einen Sprinter wie mich", hatte der 29-Jährige angesichts des schweren Streckenprofils schon vor dem Start gesagt. Kittel wird sich nun im Höhentrainingslager in Colorado auf die Tour de France vorbereiten.

Mammolshainer Berg als Knackpunkt

Das Rennen stand lange im Zeichen einer siebenköpfigen Ausreißergruppe, die teilweise bis zu 4:45 Minuten vor dem Hauptfeld lag. Erst Buchmann brachte mit einer Attacke beim zweiten Anstieg zum Mammolshainer Berg, den die Fahrer insgesamt viermal bewältigen mussten, Bewegung in das Feld. Danach sprang ein Trio nach vorne, das sich 55 Kilometer vor Schluss aus der Zehnergruppe löste.

Weitere Informationen Der Live-Ticker zum Nachlesen Das packende Rennen können Sie im Live-Ticker noch einmal nachlesen. Ende der weiteren Informationen

Bei den Verfolgern zeigte sich nun erstmals auch der Kölner Nils Politt, der unlängst als Siebter beim Klassiker Paris-Roubaix geglänzt hatte. Als es das letzte Mal den Mammolshainer Berg hoch ging, konnte aber auch er nicht mehr mithalten. Dafür war Buchmann an der Spitze voll auf der Höhe.

Finale furioso

22 Kilometer vor dem Ziel betrug der Vorsprung vor dem Hauptfeld immerhin noch 1:20 Minuten, doch das Polster schmolz zusehends dahin und war kurz vor Schluss aufgebraucht. So waren am Ende die Sprinter am Zug. Und auch in diesem Jahr zeigte Kristoff im Schlusssprint keine Nerven und behielt die Nase vorn.