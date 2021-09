Heißer Radsport-Herbst: So will Degenkolb wieder angreifen

John Degenkolb kann es kaum erwarten. Nach der Corona-Zwangspause 2020 und der Verschiebung 2021 fiebert der Radprofi seinem Heimrennen Eschborn-Frankfurt am 19. September entgegen.

Videobeitrag Video zum Video Der Frankfurter Radklassiker am 19. September live (Trailer) [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Beim Frankfurter Radklassiker will Degenkolb an einen seiner größten Karriereerfolge anknüpfen. "Der Siegerpokal vom 50. Jubiläum steht bei mir zu Hause. Deshalb ist der Ansporn umso größer, auch bei der 60. Ausgabe ganz vorne dabei zu sein", sagt der Lokalmatador. "Ich war danach oft nah dran und hoffe, dass es dieses Mal wieder für ganz oben auf dem Treppchen reicht."

Als Jungspund gewann der heute 32-Jährige 2011 das hessische Traditionsrennen, das seit 1962 ausgetragen wird. Seither ist er in jeder Saison mindestens ein Mal als Erster über die Ziellinie gefahren - außer in diesem Jahr. "Bisher hat es leider noch nicht geklappt, deshalb steht das ganz oben auf meiner Liste", sagt Degenkolb. "Ich vertraue darauf, am richtigen Hinterrad zu sein, wenn es losgeht."

Degenkolb: Eschborn-Frankfurt ein "ganz spezielles Rennen"

Besonders motivieren muss er sich für die 187,4 Kilometer durch den Taunus nicht. Für den Familienvater aus Oberursel ist es "jedes Jahr ein ganz spezielles Rennen, durch meinen Wohnort und an meiner Haustür vorbei zu fahren. Da ist die Bereitschaft, über die 100 Prozent zu gehen, noch einmal größer als bei anderen Events."

Videobeitrag Video zum Video Degenkolb vor dem Radklassiker: "... spielt mir nicht in die Karten" [Videoseite] Video John Degenkolb Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die hessische Traditionsveranstaltung läutet für Degenkolb nach einem bisher "durchwachsenen Jahr" die heiße Saisonphase ein. "Jetzt kommen die Höhepunkte", sagt er voller Vorfreude. Am vergangenen Wochenende rollte er sich bei einem Rennen in Frankreich ein, nach Eschborn-Frankfurt sind Starts bei den Klassikern Paris-Roubaix (3. Oktober) und Paris-Tours (10. Oktober) fest eingeplant.

Der Traum vom Regenbogen-Trikot lebt

Dazwischen liegen Ende September die Weltmeisterschaften, für die Degenkolb aber noch keine endgültige Startzusage vom Bund Deutscher Radfahrer hat. "Ein WM-Sieg hätte den größten Stellenwert, weil ich ihn noch nicht habe", sagt er. Nur allzu gerne würde er deshalb in Belgien starten, um sich vielleicht den Traum vom Regenbogentrikot des Weltmeisters zu erfüllen.

Weitere Informationen Radrennen live im TV und im Stream Der Hessische Rundfunk überträgt das Frankfurter Radrennen auch im Jahr 2021 live und in voller Länge. Beginn der Sendung im hr-fernsehen sowie im Livestream auf hessenschau.de ist am 19. September um 13.15 Uhr. Ende der weiteren Informationen

Zumal Degenkolb seit seinen Triumphen 2015 bei den Klassikern Mailand-San Remo und Paris-Roubaix vergeblich einem großen Erfolg hinterherjagt - sieht man einmal von seinem emotionalen Etappensieg bei der Tour de France 2018 ab.

Degenkolb kehrt zum Team DSM zurück

Beflügeln soll ihn im Herbst auch die für 2022 fixierte Rückkehr zum Team DSM, bei dem Degenkolb einst anfing. "Es ist ein motivierender Ausblick für die kommenden Jahre, jetzt, wo klar ist, wohin die Reise geht. Ich habe tolle Erinnerungen", sagt Degenkolb. Die vergangenen zwei Jahre beim Rennstall Lotto Soudal stuft er zwar nicht als verschenkte Zeit ein, aber "es hat nicht so funktioniert, wie beide Seiten sich das vorgestellt haben".

Videobeitrag Video zum Video Sieg bei Eschborn-Frankfurt? Degenkolb wäre "überglücklich" [Videoseite] Video John Degenkolb Bild © hr Ende des Videobeitrags

Bei seiner neuen Mannschaft wird Degenkolb der mit Abstand älteste Profi sein. Er werde aber nicht nur als "Kindergärtner" für die zahlreichen jungen und unerfahrenen Fahrer geholt, betonte Degenkolb. "Von mir werden auch Ergebnisse erwartet. Ich werde den Druck auf mich selbst hoch halten." Das gilt natürlich auch für sein Heimrennen am kommenden Sonntag.