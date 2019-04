Für rund 6.000 Radrennfahrer werden am 1. Mai im Rhein-Main-Gebiet zahlreiche Straßen gesperrt. Neben dem Autoverkehr sind auch Straßenbahn- und Buslinien von den Sperrungen betroffen.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sowie die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, S- und U-Bahnen zu nutzen. Die S-Bahnen verkehren ungehindert und nach Fahrplan, bei den U-Bahnen gibt es nur bei der Linie U3 außerhalb von Frankfurt Einschränkungen.

Da erfahrungsgemäß besonders viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr in Richtung Eschborn – hier empfehlen sich besonders die S-Bahn-Linien S3 und S4 – nutzen, sollten Fahrgäste ausreichend Zeit für die Fahrt einplanen.

Weitere Informationen Servicetelefon Der RMV bietet am 1. Mai ein Servicetelefon an. Fahrgäste, die eine Fahrplanauskunft benötigen, können sich am Feiertag rund um die Uhr an die Tel. 069 24 24 80 24 wenden. Ende der weiteren Informationen

Der Zielbereich an der Alten Oper ist hervorragend mit S- und U-Bahn zu erreichen. Die S-Bahn-Station "Taunusanlage", an der die Linien S1 bis S6, S8 und S9 halten, ist nur wenige Meter entfernt. Praktisch direkt unter der Ziellinie, an der Station "Alte Oper", halten die U-Bahn-Linien U6 und U7.

Die U-Bahn-Linien U4, U6 und U7 fahren mit zusätzlichen Wagen und bieten so mehr Platz als üblich. Die Linie U7 verkehrt, ebenso wie viele Straßenbahn- und Buslinien, bereits ab etwa 8 Uhr viertelstündlich statt nur wie sonst im 30-Minuten-Takt.

Die Änderungen im Überblick

U-Bahnen

Linie U3 (Südbahnhof – Oberursel Hohemark): Die U3 ist von 8.30 bis 14.30 Uhr nur zwischen Südbahnhof und Oberursel Bahnhof unterwegs.

Linie U7 (Heerstraße – Enkheim): Die U7 fährt bereits ab etwa 7.40 Uhr doppelt so oft wie üblich, also viertelstündlich.

Straßenbahnen

Die Straßenbahnlinien 11, 12, 16, 17, 18 und 21 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten.

Linie 11 (Fechenheim Schießhüttenstraße – Höchst Zuckschwerdtstraße), Linie 12 (Fechenheim Hugo-Junkers-Straße – Schwanheim Rheinlandstraße), Linie 14 (Gallus Gustavsburgplatz – Bornheim Ernst-May-Platz): Aufgrund der Sperrung von Gallusanlage und Neue Mainzer Straße verkehren die Linien nur auf Teilstrecken: Im Westen Frankfurts verkehrt die Linie 11 zwischen Höchst und Hauptbahnhof, die Linie 12 zwischen Rheinlandstraße und Platz der Republik sowie die Linie 14 zwischen Gustavsburgplatz und Hauptbahnhof. Im Osten der Stadt ist - 3 - die Linie 11 zwischen Schießhüttenstraße und Lokalbahnhof unterwegs, die Linien 12 und 14 werden verknüpft: Die "12" fährt von der Hugo-Junkers-Straße bis Börneplatz und weiter als "14" zum Ernst-May-Platz.

Linie 16 (Offenbach Stadtgrenze – Ginnheim): Die Straßenbahnlinie 16 verkehrt von etwa 8 bis 15.15 Uhr nur zwischen Offenbach Stadtgrenze und Festhalle/Messe.

Busse

Auch die Buslinien 34, 36, 43, 55 und 72 verkehren ganz oder auf Teilstrecken bereits ab etwa 8 Uhr alle 15 Minuten. Auf der Linie 55 bieten Gelenkbusse mehr Platz.

Linie 29 (Nieder-Erlenbach – Nordwestzentrum): Die Linie 29 vom Nordwestzentrum nach Nieder-Erlenbach umfährt von etwa 8.30 bis 13 Uhr die Rosa-Luxemburg-Straße über eine Umleitung via Dillenburger Straße zur Haltestelle "Oberschelder Weg".

Linie 32 (Ostbahnhof – Bockenheimer Warte – Westbahnhof): Die Linie 32 verbindet von 8 bis 17 Uhr nur den Ostbahnhof mit dem Polizeipräsidium an der Miquel-/Adickesallee.

Linie 34 (Bornheim Mitte – Gallus Mönchhofstraße): Die Linie 34 verkehrt von 7.30 bis 17 Uhr in zwei Abschnitten zwischen Bornheim Mitte und Schönhof in Bockenheim sowie zwischen Mönchhofstraße und Rebstockbad.

Linie 36 (Sachsenhausen Hainer Weg – Westbahnhof): Die Linie 36 fährt von ca. 7.30 bis 17.30 Uhr nur zwischen Hainer Weg und Südbahnhof.

Linie 50 (Bockenheimer Warte – Unterliederbach West): Die Linie 50 fährt von 8 bis 17 Uhr nur zwischen der Ludwig-Erhard-Anlage und Unterliederbach. Stadteinwärts werden die Busse ab Katharinenkreisel über die Voltastraße umgeleitet.

Linie 58 (Eschborn West – Flughafen Terminal 1): Die Linie 58 verkehrt von 7.15 bis 17 Uhr verkürzt nur zwischen Eschborn Süd und Flughafen.

Linie 64 (Ginnheim – Baseler Platz – Europaviertel West): Die Linie 64 fährt am 30. April ab 10 Uhr und am 1. Mai nur zwischen Ginnheim und der Haltestelle "Miquel-/ Adickesallee".

Linie 72 (Nordwestzentrum – Rödelheim Bahnhof): Die Linie 72 verbindet von 8 bis 17 Uhr nur das Nordwestzentrum mit Hausen.

Linie 75 (Bockenheimer Warte – Uni Campus Westend – Bockenheimer Warte): Die Linie 75 nimmt ihren Betrieb erst gegen 17.20 Uhr auf.

Ebbelwei-Express: Der Ebbelwei-Express der VGF bleibt an diesem Tag im Depot.

Vollsperrungen

Die Polizei Frankfurt informiert über folgende Vollsperrungen zwischen Dienstag, 30. April (12 Uhr) und Mittwoch, 1. Mai (ca. 23 Uhr):

Taunusanlage in Fahrtrichtung Platz der Republik; zwischen Bockenheimer Landstraße und Guiolettstraße

Bockenheimer Anlage; ab Eschenheimer Tor

Reuterweg in Fahrtrichtung Alte Oper; ab Böhmerstraße

Weiterhin werden die

A66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle Miquelallee zwischen 08.15 Uhr und 14 Uhr sowie die

A 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle Ludwig-Landmann- Straße zwischen 08 Uhr und 17 Uhr

am 1. Mai gesperrt sein.

Sperrungen im Bereich Frankfurt

Einfahrt Frankfurt West (1. Mai ca. 8.15 - 16.40 Uhr): Lorscher Str. > Thudichumstr. > Ludwig-Landmann Str. > Am Industriehof > Friedrich-Wilhelm-von-Steuben- Str. > Schloßstr. > Adalbertstr. > Bockenheimer Landstraße > Senkenberganlage > Friedrich-Ebert- Anlage > Mainzer Landstraße

Ausfahrt Frankfurt Nord (1. Mai ca. 8.30 - 13.50 Uhr): Bockenheimer Landstraße > Zeppelinallee > Miquelallee > Rosa-Luxemburg-Str.

Sperrung Rundkurs (1. Mai ca. 6.00 - 18.00 Uhr): Taunusanlage > Untermainbrücke > Schaumainkai > Alte Brücke > Mainkai > Neue Mainzer Str. > Hochstr. > Eschersheimer Landstraße > Grüneburgweg > Reuterweg