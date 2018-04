Da oben, da geht's rauf! Der Frankfurter Radklassiker wird in diesem Jahr zu einer hügeligen Angelegenheit. Über das Streckenprofil können sich Fans und Experten trefflich streiten.

"Es war unnötig, die Strecke noch schwerer zu machen", sagt hr-Kommentator Florian Naß.

"Um ehrlich zu sein, da ist nicht viel zu holen für einen Sprinter wie mich", befürchtet Profi Marcel Kittel.

"Die Strecke lässt für alle was offen. Da kann eine Gruppe zuerst ankommen, es kann aber auch auf einen Sprint hinauslaufen", relativiert Ex-Profi Fabian Wegmann.

In den Tagen vor dem Radklassiker Eschborn-Frankfurt sorgt das veränderte Streckenprofil für ordentlich Gesprächsstoff. Die größeren Herausforderungen auf der Taunusrunde treiben Sprintern bereits vor dem Startschuss Schweißperlen auf die Stirn, stattdessen werden wohl die Qualitäten der Allrounder mehr denn je gefragt sein. Das Ziel der Veranstalter: den Klassikercharakter des traditionsreichen Eintagesrennens weiter stärken.

Das Streckenprofil Bild © eschborn-frankfurt.de

Nach einem drei Kilometer langen neutralisierten Start in Eschborn und einer ersten Runde durch die Frankfurter Innenstadt geht es über Riedberg hinaus Richtung Bad Homburg und Oberursel. Anschließend geht es für die Profis direkt auf das Dach des Rennens: den Feldberg.

Ein elf Kilometer langer Anstieg führt sie rauf auf eine Höhe von 845 Metern, wo Kittel und Co. theoretisch einen atemberaubenden Blick auf die Frankfurter Skyline haben könnten. Praktisch aber sollten sich die Fahrer besser auf den nächsten Hügel vorbereiten. Nach einer kurzen Abfahrt wartet bereits der Ruppertshainer Berg, der in diesem Jahr gleich drei anstatt nur ein Mal bezwungen werden muss.

Ein Sinnbild für die Qualen

Die weiteren Höhepunkte – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Rückweg nach Frankfurt heißen Mammolshainer Stich und Billtalhöhe. Der "Mammolshainer", ein Sinnbild für die Qualen beim Radklassiker, wird erneut vier Mal überquert. Die Billtalhöhe, ein giftiger Anstieg über 3,5 Kilometer und mit bis zu 8,4 Prozent Steigung, taucht erstmals seit sieben Jahren wieder im Streckenprofil auf – und das gleich doppelt.

Weitere Informationen So überträgt der hr Alle Infos zur Übertragung des Hessischen Rundfunks rund um das Frankfurter Radrennen am 1. Mai finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

"Back to the roots, so wie früher", freut sich Wegmann über den abgeänderten Kurs, der am 1. Mai in jedem Fall für noch mehr Spannung sorgen dürfte. "Ein Sprint einer großen Gruppe ist fast auszuschließen", ist sich Kommentator Naß ob der 3.500 Höhenmeter sicher. "Das Feld der Siegerkandidaten ist durch die Erschwerung kleiner geworden."

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Übrigens: Auch auf den letzten Kilometern gibt es einige Änderungen, die für ein packendes Finale sorgen sollen. Die Zielanfahrt führt nun über den Hainer Weg, der bis 2001 die Zielgerade des Rennens war. Dort geht es am mittlerweile neu gebauten Henninger Turm vorbei, dem früheren Namensgeber der Veranstaltung. Ein würdiger Abschluss der hügeligen Hauptattraktion.