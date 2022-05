Sprinter im Fokus

Schauen wir uns daher mal die Topfavoriten etwas genauer an. Rein auf dem Papier sind Philipsen und Gaviria wohl die besten Sprinter im Feld. Bei beiden, aber vor allem bei Gaviria, kommt es aber darauf an, wie viel Kraft er im Taunus lässt. Kristoff und Degenkolb sind dagegen etwas weniger sprintstark, aber als Klassikerfahrer die Strapazen einer solchen Runde eher gewöhnt. Sie dürften also etwas frischer an der Alten Oper ankommen.