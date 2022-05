Die Strecke

Los geht es auch in diesem Jahr wieder in Eschborn. Über den Feldberg geht es dann mehrere Runden durch den Taunus, den berühmten Mammolshainer Stich inklusive. Weiter geht es in Richtung Frankfurt, wo in der Innenstadt ebenfalls mehrere Runden gedreht werden, bevor die Entscheidung an der Alten Oper fällt.